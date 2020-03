Skriniar al Real Madrid?/ Calciomercato, lo slovacco dell’Inter nel mirino di Zidane

Nel parlare del calciomercato Inter, nei giorni scorsi avevamo detto che la posizione di Milan Skriniar sembra abbastanza blindata: il difensore slovacco è uno dei pupilli di Antonio Conte e non è un caso che nei momenti in cui il tecnico salentino effettua il turnover sia sempre Diego Godin a lasciare il posto ad Alessandro Bastoni, o il contrario visto che ormai l’ex Atletico Madrid sembra in svantaggio rispetto al giovane. Tuttavia, il calciomercato segue a volte strade che erano chiuse fino al giorno precedente: per questo in estate potremmo aspettarci un assalto per Skriniar ma, soprattutto, un’Inter disposta ad ascoltare le proposte. Piero Ausilio e Beppe Marotta ragionano anche sulle plusvalenze, e in questo senso un’eventuale cessione dello slovacco potrebbe portare un bel tesoretto nelle casse. Soprattutto, se a bussare alla porta della Pinetina sono grandi club con disponibilità economiche.

SKRINIAR AL REAL MADRID? CALCIOMERCATO, L’INTER PUO’ PENSARCI

Secondo Defensa Central, il Real Madrid sarebbe sulle tracce di Milan Skriniar: i blancos avrebbero in mente un ruolo di primissimo piano per lo slovacco, vale a dire quello di sostituto di Sergio Ramos. Il capitano dei blancos, che sta disputando la sua quindicesima stagione al Santiago Bernabeu, già in passato aveva lasciato intendere di poter lasciare: nei suoi piani potrebbe esserci un ritorno alle origini (dunque il Siviglia) o più probabilmente un’esperienza all’estero giusto per togliersi lo sfizio, esplorando eventualmente il campionato cinese o la MLS. Se dal Real Madrid dovesse partire una colonna simile, chiaramente il nome del suo sostituto dovrebbe essere di primissimo piano: ecco dunque perché Skriniar piace molto a Zinedine Zidane, che da ex della Juventus segue con particolare interesse la nostra Serie A e non è rimasto indifferente alle prestazioni del numero 37 dell’Inter.

C’è un’altra ragione per la quale Skriniar potrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato: chiaramente non si viene meno a quanto detto prima rispetto all’importanza nella squadra di Antonio Conte, ma è pur vero che il centrale dà il meglio di sé in una difesa a quattro (come era abituato a giocare con la Sampdoria) mentre nella linea a tre fa più fatica pur mantenendo un rendimento alto. A questo punto la società nerazzurra, sempre che lo trovi, potrebbe decidere di intascare un tesoretto con la sua cessione e puntare un difensore che abbia la difesa a tre nelle sue corde: i nomi possono chiaramente essere svariati (per esempio quello di Luiz Felipe, che comunque la Lazio vuole blindare) ma in termini generali la possibilità di calciomercato esiste, attendendo eventualmente qualche sviluppo concreto nelle prossime settimane…



