Skriniar resta all’Inter/ Calciomercato, per Conte è un elemento fondamentale

Milan Skriniar resta all’Inter. Sembra essere uno scenario di calciomercato abbastanza fissato: il centrale slovacco ha conquistato anche Antonio Conte e rappresenterà il futuro della squadra. Degli acquisti operati da Piero Ausilio negli ultimi anni, quello di Skriniar è stato uno dei più azzeccati: nel 2017 ha pagato alla Sampdoria 28 milioni di euro – 13 dei quali attraverso il cartellino di Gianluca Caprari – sei mesi più tardi il Manchester United aveva già offerto 65 milioni per portarlo a Old Trafford e altre big si erano fortemente interessate al calciatore che invece ha rinnovato il suo contratto nerazzurro. Adesso lo scenario non sembra essere cambiato: l’altra squadra di Manchester, il City di Pep Guardiola, sembrerebbe intenzionata a mettere sul piatto ben 100 milioni per accaparrarsi lo slovacco. L’Inter di fronte ad una cifra del genere è quantomeno obbligata a prendere in considerazione la proposta, ma Conte pare intenzionato a non privarsi del suo calciatore e preferisce Skriniar all’idea di ottenere un enorme cifra da reinvestire sul calciomercato. Dunque, anche per il 2020-2021 l’ex Sampdoria dovrebbe rimanere a disposizione dell’allenatore salentino; naturalmente bisognerà poi valutare se effettivamente le cose resteranno tali, perché come sappiamo in ambito di calciomercato gli scenari possono sempre cambiare.

SKRINIAR RESTA ALL’INTER: CALCIOMERCATO, CONTE NON LO MOLLA

Quest’anno abbiamo visto Milan Skriniar maggiormente in difficoltà: nelle prime due stagioni con l’Inter, così come nella Sampdoria, lo slovacco ha giocato in una difesa a quattro come centrale, avendo al fianco prima Joao Miranda e poi Stefan De Vrij. In questa stagione invece i nerazzurri hanno iniziato a sviluppare il 3-5-2, modulo di riferimento di Antonio Conte (che era partito in carriera con il 4-2-4, salvo poi passare al 4-3-3 e infine votarsi alla difesa a tre): Skriniar dunque deve coprire una porzione maggiore di campo e, posizionato sul centrosinistra, giocare a piede invertito. Le cose vanno meglio sul centrodestra, il che ci dà lo spunto per ricordare che Conte, nel lanciare il giovane Alessandro Bastoni, ha comunque aperto la staffetta con Diego Godin e non con lo slovacco, che è rimasto un assoluto intoccabile nella sua formazione titolare. Dunque, non c’è motivo di pensare che in estate il numero 37 possa lasciare l’Inter: intanto bisogna davvero verificare che il Manchester City abbia pronti 100 milioni e li voglia spendere per un singolo giocatore (che attualmente non potrebbe nemmeno giocare in Champions League), poi Skriniar andrebbe sostituito e non sarebbe affatto semplice…



© RIPRODUZIONE RISERVATA