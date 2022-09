Sky Glass/ La nuova TV iper tecnologica: come funziona e quanto costa

Sky Glass: cos’è

L’arrivo in Italia di Sky Glass potrebbe semplificare la visione della maggior parte degli italiani. In un mondo pienamente digitale, dove tutto è alla portata di un click, anche l’azienda di telecomunicazioni potrebbe rendere facilmente fruibile la visione di contenuti streaming con una rivoluzionaria novità.

È la finalità di Sky dopo aver commercializzato e portato l’idea di Glass nel Regno Unito. Sky Glass non è altro che un televisore innovativo, al cui interno vi è l’integrazione di contenuti provenienti sia dai servizi streaming globali (Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, ed ovviamente quelli promossi dall’offerta Sky), sia per mostrare i canali in chiaro.

Perché Sky Glass sarà una vera e propria rivoluzione?

Sky Glass è al momento, l’unica rivoluzione tecnologica televisiva con la quale garantisce all’utente un’experience superiore rispetto a quella a cui è abituato normalmente. Non si tratta soltanto di avere dei contenuti a portata di un click, ma un’esperienza che va oltre tutto ciò:

Poter parlare con il televisore: basterà dire il nome dell’attore preferito o qualcosa che faccia intuire ciò che vogliamo vedere, è Sky Glass farà partire la ricerca automaticamente. Funzione Restart: chi rientra a casa ma il suo show è già iniziato, con un semplice pulsante potrà riavvolgere il “nastro” e guardarlo fin dall’inizio. Tasto “+”: con questo semplice pulsante l’utente potrà aggiungere il programma da guardare in qualsiasi altro momento egli preferisce.

È possibile compiere l’acquisto di Sky Glass in diverse soluzioni: modello da 43” a 697 euro, quello da 55” a 995 euro e quello da 65” a 1293 euro. Oppure, è possibile rateizzare l’acquisto comprando Sky Glass da 65″ a 23,90 euro al mese, quella da 55” a 17,90 euro al mese e quella da 43” a 11,90 euro al mese.

La TV (e qui arriva anche la particolarità), viene venduta con l’abbonamento “Intrattenimento Plus” che include Sky TV, serie, Netflix e documentari Sky a 19,90 euro al mese per un anno e sei mesi.

Inoltre Sky Glass è la televisione rivoluzionaria, poiché consente di avere un risparmio energetico non indifferente.











