Sky Glass, la smart tv di Sky/ 3 formati, 5 colori: si acquisterà solo in abbonamento

Sky ha ufficialmente presentato Sky Glass, la nuova smart tv di proprietà. Si tratta ovviamente di una televisione di ultima generazione che va ad integrarsi perfettamente con tutte le principali piattaforme streaming, a cominciare da Netflix, Disney+, Prime Video, Dazn, oltre ovviamente a quelle offerte da Sky. La particolarità della tv è la semplicità, visto che, attraverso un telecomando dedicato basterà dire “Ciao Sky”, aggiungendo il nome del proprio attore preferito, per vedere tutti i titoli disponibili sul catalogo di Sky e le altre app video.

Per quanto riguarda l’aspetto audio, troviamo al suo interno una soundbar Dolby Atmos, mentre lo schermo ha una risoluzione 4K Ultra HD Quantum Dot. Tre i formati, leggasi 43″, 55″ e 65″, mentre i colori a disposizione sono cinque, nero, blu, bianco, rosa e verde, con telecomandi abbinati. Sky Glass non si troverà però in negozio, ma sarà disponibile solo con l’abbonamento a Sky “Intrattenimento Plus”, che comprende il pacchetto Sky Tv, Netflix, e appunto la tv. “Ci sono momenti – ha commentato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia – che segnano un vero punto di svolta e il lancio di Sky Glass è uno di questi. La rivoluzione dello streaming ha inaugurato un’età dell’oro per i contenuti ma ha anche reso più complicata la vita delle persone che spesso passano più tempo a cercare un programma che a goderselo. Sky Glass nasce proprio per semplificare tutto questo e offrire un’esperienza di visione semplice e appagante.

SKY GLASS, ECCO I PREZZI DELLA SMART TV

“È la prima tv al mondo certificata Carbon Neutral – ha aggiunto l’ad – e rappresenta al meglio la capacità di innovazione tecnologica del gruppo Sky e di Comcast. Sky Glass è la tv che non c’era. Insieme a Now, Sky Q e Sky Wifi rafforza la nostra centralità nel salotto delle famiglie”. Si tratta di una smart tv diversa dal solito, pensata direttamente per i contenuti: appena si accende, infatti, appariranno i programmi, gli show, i film più adatti ai nostri gusti, ed inoltre, grazie alla tecnologia Glance, basterà passare davanti allo schermo per azionarlo.

Il tutto è poi integrato alla perfezione con Sky e grazie alla funzione Restart si potrà riavviare il programma desiderato con un semplice click. Infine veniamo ai prezzi degli abbonamenti da 24 o 48 mesi. Per il modello da 42 pollici il prezzo è di 697 euro, mentre si sale a 995 per quello da 55 e si arriva a 1.293 per quello da 65 pollici. Con il pagamento rateale, si pagheranno 23.90 euro al mese per la 65 pollici, 17.90 per la 55 e infine 11.90 per la 43, il tutto, come detto sopra, abbinamento all’abbonamento “Intrattenimento Plus” da 19.90 euro al mese.











