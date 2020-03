Sky, pacchetti gratis per abbonati/ Coronavirus, programmazione aperta fino 3 aprile

Tutti a casa a causa del Coronavirus? Sky allora fa un regalo ai suoi abbonati: ha aperto tutta la programmazione per i suoi clienti fino al 3 aprile. L’emittente satellitare si è unita a quelle aziende che in questi giorni stanno praticando la solidarietà digitale. Così tutti gli abbonati, via satellite e fibra, possono accedere a tutti i canali, anche quelli dei pacchetti che non avevano sottoscritto per l’abbonamento, senza costi aggiuntivi. Nel comunicato stampa diffuso Sky ha spiegato che «c’è un tempo per ogni cosa e questo è per tutti il tempo per restare a casa, per essere responsabili, per proteggere noi stessi, i nostri cari, le persone più deboli, il Paese». Visto che bisogna restare a casa, si può approfittare dell’offerta televisiva di Sky, che quindi ha aperto a tutti gli abbonati i suoi contenuti in via eccezionale e soprattutto gratuitamente. Quindi chi ha i pacchetti Sport e/o Calcio può vedere anche i canali inclusi nei pacchetti Cinema e Famiglia, accedendo a 16 canali cinema e ad una selezione di titoli on demand.

SKY E CORONAVIRUS, PACCHETTI GRATIS PER ABBONATI FINO AL 3 APRILE

Viceversa i clienti Cinema e/o Famiglia possono vedere i canali Sport e Calcio per restare aggiornati anche sulle notizie sportive con Sky Sport24 o rivivere le più grandi imprese sportive degli ultimi anni e rivedere le produzioni originali dell’emittente satellitare. Cosa cambia invece per chi ha già tutti questi pacchetti già inclusi nel suo abbonamento? In questo caso Sky mette loro a disposizione, gratis e in anteprima, una selezione di film che normalmente sarebbero a pagamento. Dunque, i fan di Gomorra possono approfittare dell’anteprima de L’Immortale, dal 19 al 25 marzo, il primo film diretto e interpretato da Marco D’Amore. Sky però non fa solo solidarietà digitale: ha lanciato anche una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi col nome SKY#IoRestoACasa a sostegno della Protezione Civile. L’obiettivo è raccogliere soldi per l’acquisto di DPI per il personale sanitario e strumenti di ventilazione. Per questo ha coinvolto tanti volti sky come Bruno Barbieri, Giuseppe Bergomi, Francesco Mandelli e Claudio Bisio.



