Sky Sport, come attivare lo sconto Coronavirus/ Fino al 31 maggio per gli abbonati

Sky Sport annuncia lo sconto per gli abbonati ai pacchetti Sport e Calcio: in questo periodo di Coronavirus lo sport è fermo: anche la pay tv satellitare si trova nella condizione di non poter trasmettere eventi live. Da settimane l’emittente manda in onda repliche: ha dedicato per esempio risalto alle finali di Champions League, agli speciali su calciatori o allenatori, alle grandi partite di basket NBA e altro ancora. In più ci sono i Gran Premi virtuali di Formula 1 e MotoGp, che vengono corsi alla Playstation da piloti o ex piloti: tuttavia è quello che si potrebbe definire un “placebo” perché, anche se molto seguiti (lo abbiamo fatto anche noi) non rappresentano ovviamente lo sport vero e proprio che ormai manca dall’inizio di marzo, e dovrebbe mancarci ancora pe tutto il mese di maggio.

SKY SPORT, COME ATTIVARE LO SCONTO CORONAVIRUS

Per questo motivo Sky Sport ha annunciato ufficialmente che i suoi abbonati potranno godere di uno sconto durante questa emergenza Coronavirus: la promozione è valida dal momento dell’attivazione da parte del singolo cliente fino al 31 maggio, ed è su base mensile. Si tratta di uno sconto di 15,20 euro al mese: per godere di questa promozione bisognerà appunto essere abbonati a Sky Sport (che è il pacchetto base) ma anche a Calcio, che è di fatto il bouquet che permette di seguire anche i canali che vanno dal 251 in avanti, e che una volta erano denominati appunto Sky Calcio, con il relativo numero. Bisognerà seguire delle semplici istruzioni, accedendo con i propri dati al sito ufficiale della pay tv: a quel punto sarà attiva la promozione.

Sky dunque guarda ai suoi abbonati anche per quanto riguarda lo sport e il calcio: tutti i clienti nel mese di aprile hanno visto sbloccato il pacchetto Cinema, inizialmente fino al 3 aprile e poi con proroga fino al 13 (il prossimo lunedì) mentre fino al 30 aprile saranno ancora attivi i due canali Sky Famiglia e Sky Cinema. Un’iniziativa positiva e che rende contente tante persone; ricorderete che, prima che i campionati venissero fermati, si era creata una polemica circa la richiesta di fornire gratuitamente alcune partite della nostra Serie A. Adesso questa iniziativa, che permette se non altro di avere un forte sconto sull’abbonamento in settimane nelle quali gli abbonati non possono godere delle tante dirette ed esclusive regolarmente fornite dalla pay tv.



© RIPRODUZIONE RISERVATA