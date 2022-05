Sky Wifi/ I consumatori premiano la fibra ultraveloce: eletto Prodotto dell’Anno 2022

A quasi due anni dal lancio, Sky Wifi – la connessione ultrabroadband performante e ottimizzata per lo streaming– è sempre più riconosciuta come servizio di eccellenza dai consumatori, che lo hanno premiato nelle classifiche di Altroconsumo, di Prodotto dell’Anno e dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza.

Per celebrare gli ultimi riconoscimenti, parte oggi una nuova campagna di comunicazione declinata su tutti i mezzi. Sky Wifi è stato Eletto Prodotto dell’Anno 2022 nella categoria servizi telecomunicazioni sulla base di una ricerca di mercato che raccoglie il giudizio indipendente di 12.000 consumatori, mentre l’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza lo ha premiato per il secondo anno di fila come connessione internet domestica con il miglior rapporto qualità prezzo in Italia. Nell’indagine svolta dall’ITQF, che ha raccolto 700.000 giudizi indipendenti di clienti su 1229 aziende in 100 diversi settori economici, il servizio ultrabroadband di Sky, anche quest’anno, ha conquistato il primo posto nella sua categoria. Ma non solo, Altroconsumo, la più grande organizzazione indipendente di consumatori in Italia, ha inserito Sky Wifi nuovamente al primo posto tra i provider di telefonia fissa e internet consigliati.

Sky Wifi continua a migliorare per soddisfare sempre di più i suoi clienti grazie a nuove funzionalità, come Wifi Sicuro che offre una protezione da virus, malware e siti malevoli ancora più efficace, garantendo una navigazione sicura a tutti i dispositivi connessi. La Fibra ultraveloce di Sky Wifi garantisce inoltre una connessione in oltre 3300 comuni italiani.

Ambientato nella famiglia Sky, lo spot vede protagonista il simpatico cagnolino – personaggio chiave della comunicazione di Sky Wifi – che scoprendo i premi vinti dalla fibra di Sky, dibatte a ‘muso’ duro con il router, sfidandolo a prendere una pallina come sa fare lui. Le qualità di Sky Wifi però sono ben altre e alla fine il cagnolino di famiglia deve riconoscere che, così come lui viene ultracoccolato dalla sua famiglia, Sky Wifi è ultrapremiato dai consumatori.

La campagna pubblicitaria, ideata dalla Sky Creative Agency Italia, sarà declinata su tutti i mezzi (tv, radio, digital). La strategia e il planning offline e digital sono a cura di Wavemaker.











