Skyfall/ Su Rete 4 il film di Sam Mendes in cui Daniel Craig è James Bond

Skyfall, film di Rete 4 diretto da Sam Mendes

Skyfall va in onda oggi, 5 marzo, su Rete 4 a partire dalle ore 21.20. Si tratta di un film d’azione e spionaggio prodotto negli Stati Uniti d’America nel 2012 da Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, diretto da Sam Mendes. I personaggi tratti dai romanzi di Ian Fleming vedono la sceneggiatura di John Logan, Neal Purvis e Robert Wade.

Daniel Craig è il protagonista che interpreta James Bond. Al suo fianco nel cast troviamo Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Albert Finney, Berenice Marlohe, Helen McCrory e molti altri ancora.

Skyfall, la trama del film: una missione molto delicata

In Skyfall l’agente James Bond è come di consueto alle prese con una missione molto delicata; si trova nello specifico ad Istambul per proteggere un prezioso hard disk. L’oggetto digitale contiene infatti l’identità dei più autorevoli esponenti della nato che risultano infiltrati all’interno delle più temute organizzazioni criminali e terroristiche. La situazione prende una brutta piega quando l’hard disk viene rubato dal sicario Patrice che viene prontamente inseguito da Bond. I due danno vita ad un inseguimento senza sosta arrivando a combattere addirittura sul tetto di un treno. In questa circostanza il collega dell’agente lascia partire un colpo su ordine di M pur non avendo ben chiara la situazione, ferendo l’agente e agevolando involontariamente la fuga di Bruce. La situazione chiaramente volge a sfavore di Bond che viene allontanato dalla missione a causa della cattiva gestione del caso. La medesima sorte tocca al capo dell’M16, ovvero M, che per nulla però accetta la decisione.

Nel frattempo una sede dell’intelligence viene colpita da un terrificante attentato richiamando nuovamente l’attenzione di James. L’agente si trovava in Turchia ma sceglie di tornare a Londra per ottenere la ripresa dell’incarico con il supporto del suo capo che segretamente accetta. A questo punto l’agente si reca a Shangai per catturare Patrice e riappropriarsi dell’hard disk rubato. Questa volta la missione è compiuta con successo ma 007 vuole andare in fondo alla vicenda per conoscere gli artefici della missione affidata al sicario. Nel frattempo riceve il supporto di una donna di nome Severine che lo aiuta a mettersi sulle tracce dei mittenti della missione ai suoi danni. Durante la missione congiunta James incontra anche un’ex seguace dell’M16, carico di risentimento contro M per l’essere stato venduto ai Cinesi. L’uomo di nome Silva uccide Severine e riesce a convincere Bond nel farsi riportare a Londra per un confronto con M. L’uomo sta per mettere così in atto il suo piano segreto, ovvero quello di uccidere il suo ex capo nel corso dell’udienza per decretare le sorti proprio di M per la gestione del caso. Bond e il capo dell’M16 riescono però ad anticipare le mosse dell’ex agente dell’intelligence; una volta sgomita la banda di malfattori al suo seguito riescono a catturarlo ed ucciderlo.

Il video del trailer del film Skyfall





