Skynex, in produzione sistema aereo a difesa dell’Ucraina: cos’è?/ Costruito a Roma

Skynex è il nuovo sistema di difesa aereo prodotto dai tedeschi di Rheinmetall, che servirà per proteggere l’Ucraina. La produzione dovrebbe essere ultimata entro la fine del 2023 (anche se per alcuni sarebbe già terminata), e viene realizzata in Italia, precisamente non troppo distante da Roma nella cosiddetta “Tiburtina Valley”. Skynex è stato progettato in Svizzera, presso la Oerlikon, che è stata poi rilevata appunto da Rheinmetall e “fornirà due sistemi Skynex all’Ucraina entro fine 2023″, così come spiegato di recente a Keystone-ATS il portavoce della società Oliver Hoffmann, confermando quanto già detto al Sonntagszeitung.

Si parla di 180 milioni di euro circa di costo per produrre due sistemi Skynex, così come si legge sul sito della Rai, e in parole povere rappresentano dei cannoni per la difesa aerea. La Svizzera vieta l’esportazione di materiale bellico in direzione dell’Ucraina, ma non il trasferimento di know-how ad altri Paesi di conseguenza, con la produzione in Italia, si è riuscita in qualche modo ad aggirare il blocco: “La vendita dall’Italia di sistemi di difesa aerea sviluppati nella Confederazione – aggiunge Rai – è infatti legale secondo la legge elvetica”.

SKYNEX: APPROVATO DA SCHOLZ NEL 2022 POI L’OK DI DRAGHI

Skynex viene prodotto in uno stabilimento romano dove si contano circa 300 dipendenti e che vanta una cinquantina di anni di esperienza nella progettazione, sviluppo e produzione di radar per la sorveglianza e l’inseguimento aereo. Obiettivo di questi sistemi di armamenti difensivi, proteggere il territorio ucraino dall’arrivo dei droni, armi che stanno andando per la maggiore nel conflitto iniziato più di un anno fa.

Destinando Skynex a questi velivoli senza pilota, gli altri sistemi missilistici di difesa potrebbero essere destinati a razzi e minacce aeree di più ampia portata. Stando a quanto scrive Repubblica, l’idea della fornitura è nata nell’estate del 2022 quando il governo Scholz ha pensato di aumentare il supporto aereo all’Ucraina: l’allora Premier Draghi diede il proprio ok.

