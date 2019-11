Skype down in Italia: non funziona?/ Impossibile inviare e ricevere i messaggi

Skype è down da qualche minuto a questa parte. La nota applicazione per messaggistica, disponibile sia in versione desktop, quindi per personal computer, quanto per mobile, come app per smartphone e tablet, sta registrando numerosi problemi in quest’ultima ora. Come segnalato dal sito downdetector.com, specializzato appunto nell’aggiornare lo status delle app principali, a cominciare da Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, e via discorrendo, sarebbero stati segnalati diversi malfunzionamenti in questi ultimi minuti proprio nell’utilizzo di Skype. Del totale delle segnalazioni, il 72%, quindi più di 7 su 10, riscontrerebbero problemi nella ricezione e nell’invio dei messaggi. Il 27%, poco meno di tre su 10, invece, avrebbe dei problemi a loggarsi con l’applicazione, infine una percentuale minima, l’1%, segnala problemi nelle chiamate vocali.

SKYPE DOWN: PROBLEMI A MILANO, ROMA E NAPOLI

Visionando la mappa delle segnalazioni, le aree maggiormente colpite (comunque di colore giallo, quindi le segnalazioni non sono esagerate), sarebbero quelle di Milano, Roma e Napoli, ma anche Venezia e marginalmente Verona. Maggiore emergenza invece oltre i confini, a cominciare dall’Inghilterra, con Londra, passando dall’Austria, nella zona di Vienna, e nei Paesi Bassi, leggasi Belgio e Olanda. Numerose difficoltà anche nell’est Europa, a cominciare dalla Polonia, passando per la Bielorussia e arrivando fino all’Ucraina a in Russia, in particolare da Mosca. Rimaniamo in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali da parte di Skype che per ora non sono ancora giunte. Ricordiamo che problemi di questo tipo vengono di solito risolti in maniera molto celere, visto la forte diffusione della stessa app. La situazione dovrebbe quindi tornare alla normalità nel giro di breve tempo.

