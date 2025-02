Skyscraper, film su Italia 1 con Dwayne Johnson

Mercoledì 19 febbraio 2025, andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, l’action thriller intitolato Skyscraper.

Questa pellicola statunitense del 2018 è scritta e diretta dal film maker Rawson Marshall Thurber, noto per avere girato Palle al balzo – Dodgeball, Come ti spaccio la famiglia e Una spia e mezzo.

La colonna sonora è invece realizzata da Steve Jablonsky, compositore firma delle musiche della saga di “Transformers” e della serie tv “Desperate Housewives”.

Nei panni dell’agente dell’FBI Will Sawyer il grande “The Rock”, ovvero l’attore Dwayne Johnson, che aveva già lavorato con Thurber due anni prima in Una spia e mezzo e con cui tornerà a collaborare nel 2021 in Red Notice.

Al suo fianco l’attrice Neve Campbell, conosciuta dal pubblico per il personaggio di Sidney Prescott nella saga cinematografica Scream.

Nel cast di Skyscraper anche Chin Han, Roland Møller, Pablo Schreiber e Noah Taylor.

La trama del film Skyscraper: un tablet conteso per accedere alla sicurezza di un grattacielo

Skyscraper inizia con un salto indietro nel tempo, quando l’agente dell’FBI Will Sawyer è costretto a dimettersi dopo un grave incidente che gli è costato la perdita di una gamba.

Dopo questo evento, la sua vita cambia profondamente e si trasferisce nella città di Hong Kong insieme a sua moglie Sara, conosciuta in ospedale proprio mentre veniva operato, e ai loro due figli Henry e Georgia.

Grazie all’uso di una protesi innovativa, il protagonista riesce a condurre una vita quasi normale, e un giorno incontra per caso un suo vecchio amico di nome Ben, anche lui rimasto ferito nel medesimo incidente.

È proprio Ben a permettere a Will di trovare lavoro presso il facoltoso Zhao Long Ji, infatti viene incaricato di testare la sicurezza di un moderno grattacielo che l’uomo sta per inaugurare.

Al termine dei test, Will e Ben stanno tornando a casa quando vengono aggrediti da un ladro che tenta di mettere le mani sul tablet che permette di accedere all’intero sistema di sicurezza.

Benché Will rimanga ferito, riesce a mettere in salvo il prezioso dispositivo, ma una volta tornati a casa è proprio il suo amico a cercare di derubarlo, minacciando la vita del protagonista.

Will è sconvolto dal tradimento di quello che credeva essere uno dei suoi più cari amici e, poco prima di morire,

Ben gli rivela che qualcuno di molto più pericoloso di lui sta per sopraggiungere per impossessarsi del tablet. Riuscirà Will a fermare questo temibile e misterioso criminale?