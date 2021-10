Skyscraper/ Su Italia 1 il film d’azione con Dwayne Johnson (oggi, 17 ottobre)

Skyscraper, film diretto da Rawson Marshall

Questa sera, domenica 17 ottobre, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film “Skyscraper”, diretto da Rawson Marshall Thurber, anche sceneggiatore della pellicola. Come regista lo ricordiamo anche per “Palle al balzo – Dodgeball” una commedia con Ben Stiller, “Come ti spaccio la famiglia” con Jennifer Aniston. Prossimamente uscirà al cinema “Red Notice”, che vede di nuovo formata la coppia Thurber-Dwayne Johnson, protagonista anche di “Skyscraper”.

Recentemente “The Rock”, soprannome con cui Johnson è famoso nello star system, ha riscosso un grande successo con il film, prodotto da Walt Disney, “Jungle Cruise”. Al suo fianco in “Skyscraper” troviamo Neve Campbell, un’attrice che si è fatta notare con pellicole come “Blind Horizon – Attacco al potere”, “Relative Strangers – Aiuto! sono arrivati i miei”, ma, soprattutto, per la saga “Scream”.

Skyscraper, la trama del film

Will Sawyer per anni ha comandato una squadra speciale nell’FBI ma deve abbandonare il Bureau in seguito alla perdita di una gamba dovuta a un’esplosione durante un’azione. Si trasferisce ad Hong Kong con Sarah e i figli Georgia e Henry, la sua famiglia: ora ha una gamba artificiale, una protesi tecnologicamente all’avanguardia che gli consente di camminare. Sull’isola cinese Will incontra Ben, amico del Bureau che in quell’esplosione è rimasto sfregiato e insieme si recano da Zhao Long Ji, un ricco imprenditore che sta per inaugurare il grattacielo più alto del mondo e che chiede alla coppia di testarne la sicurezza. Attenzione però perché c’è chi non vuole in piedi l’edificio…

