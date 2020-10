Skyscraper/ Video, su Canale 5 il film con Dwayne Johnson (oggi, 13 ottobre)

Skyscraper va in onda oggi, 13 ottobre, in prima serata ed in prima visione assoluta, precisamente alle ore 21:20, su Canale 5. La pellicola appartiene al genere azione ed ha debuttato recentemente al cinema, venendo proiettato nelle sale durante l’anno 2018. Il regista di questo film è Rawson Marshall Thurber che si è occupato anche di scrivere la sceneggiatura per la pellicola. Il cast del film contiene al suo interno diversi attori molto famosi come Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han, Noah Taylor, Byron Mann e Kevin Rankin. La fotografia del film è stata realizzata da Robert Elswit mentre per quanto riguarda la colonna sonora, quest’ultima è stata messa a punto da Steve Jablonsky.

Skyscraper, la trama del film

Ecco la trama di Skyscraper. Will Sawyer è un agente dell’FBI che purtroppo ha dovuto abbandonare il suo ruolo operativo. L’uomo infatti a seguito di un esplosione ha dovuto rinunciare ad una gamba ed oggi cammina grazie ad un’avanzata protesi. Il film mostra come Sawyer ha perso la gamba ma allo stesso tempo abbia conosciuto anche Sarah, quella che sarebbe diventata poi sua moglie. Ora i due sono sposati e vivono felicemente ad Hong Kong. Will Sawyer lavora ancora nel campo della sicurezza. Nei dettagli, dovrà occuparsi della sicurezza e della protezione di un nuovissimo grattacielo della città asiatica, testando quelli che sono i sistemi messi a punto da una tecnologica società.

Durante questo compito, Will viene a contatto con Ben, un suo vecchio amico e collega che casualmente si trova a quell’occasione. Tuttavia, Will ben presto scoprirà che non c’è niente di casuale dietro quell’incontro. Una minaccia di livello terroristico si abbatterà sul palazzo e per riuscire a difendere la sua famiglia, Will dovrà andare ben oltre i suoi limiti, riprendere il ruolo di un tempo ed eliminare i terroristi malvagi che vogliono creare scompiglio.

Video, il trailer del film “Skyscraper”





