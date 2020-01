Slam – Tutto per una ragazza/ Il film oggi su Rai 3: trama e curiosità (4 gennaio)

“Slam – Tutto per una ragazza” è un film di genere commedia-sentimentale prodotto in Italia nel 2016 per la regia di Andrea Molaioli. Andrà in onda sul canale Rai 3, il 4 gennaio 2020, alle ore 23.50. Si tratta dell’adattamento cinematografico del racconto intitolato “Tutto per una ragazza” scritto nel 2007 dal romanziere britannico Nick Hornby. L’attore protagonista è Ludovico Tersigni, tra gli altri attori ci sono Luca Marinelli, Barbara Ramella e Fiorenza Tessari. Il film è stato proiettato per la prima volta nel 2016 al festival cinematografico “Torino Film Festival” e nelle sale cinema è arrivato nelmarzo 2017.

Slam – Tutto per una ragazza, la trama

Samuele (Ludovico Tersigni) è un ragazzo di sedici anni che ama trascorrere il tempo libero sul suo skateboard, una passione a cui non può rinunciare. Tutti lo chiamano Sam, sogna un futuro brillante e lunghi viaggi alla scoperta del mondo. C’è un’altra cosa che lo entusiasma molto, il personaggio di Tony Hawk, un attore stimato nonché uno skater tra i più famosi al mondo. E’ talmente grande la sua ammirazione per Hawk che è diventato per lui un vero idolo; è arrivato persino a considerarlo un amico immaginario a cui rivelare i suoi segreti e raccontare i suoi problemi. Dopo gli studi universitari Sam vorrebbe andare a vivere in California, anche per sottrarsi da un destino che da sempre accompagna la vita della sua famiglia, ovvero essere genitori a soli sedici anni. E’ stato così per i suoi nonni prima e per sua madre poi.

La vita non sempre va come vorremmo, tutto può succedere e spesso i progetti non possono essere realizzati. Sam conosce Alice Barbara Ramella), una bella ragazza di cui si innamora e che ricambia il suo amore; un giorno Alice incontra Sam e lo mette al corrente di una situazione: è sicura di essere incinta.



© RIPRODUZIONE RISERVATA