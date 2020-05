Sleepers, la storia vera/ I fatti descritti nel film sono realmente successi?

Pubblicità

Il dibattito che anima il film Sleepers, uscito nel 1996 e coronato da un cast stellare – Robert De Niro, Kevin Bacon, Brad Pitt, Dustin Hoffman e Vittorio Gassman oltre a Billy Crudup, successivamente star di Big Fish per la regia di Tim Burton – è animato ancora 24 anni dopo: quanto c’è di vero nei fatti che vi vengono raccontati? Diciamo subito che la pellicola è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Lorenzo Carcaterra: l’italo-americano (i genitori emigrarono a New York da Ischia) ha scritto un’opera autobiografica raccontando la sua esperienza in un riformatorio e le conseguenze di ciò. Siamo a Hell’s Kitchen, all’epoca uno dei quartieri più malfamati della Grande Mela: Lorenzo e tre amici finiscono in un riformatorio per un anno e mezzo avendo ferito un passeggero della metropolitana.

SLEEPERS, LA STORIA VERA

Qui la storia entra nel vivo: il film descrive gli abusi subiti da quattro secondini tra cui il loro capo Sean Nokes, interpretato da Kevin Bacon. Nel 1981 finalmente escono, e si capisce anche perché romanzo e pellicola abbiano questo titolo: con il termine sleepers si possono anche intendere quei ragazzi attesi ad un probabile futuro da criminali. Quello che succede a due di loro, che nel frattempo sono diventati dei killer: rintracciano il capo dei secondini e lo uccidono a sangue freddo. Qui entra in gioco Brad Pitt, che lavora nell’ufficio del procuratore: a lui viene assegnato il caso che si dipana nelle sue mani fino ad arrivare al processo. Sarà padre Carillo (Robert De Niro) a testimoniare a favore dei ragazzi che aveva conosciuto prima del riformatorio, scagionandoli da ogni accusa.

Per anni ci si è chiesto se quanto raccontato corrisponda alla storia vera: i titoli di coda del film lo certificano ma il finale della pellicola non è chiarissimo. Ora, Carcaterra ha sempre difeso la veridicità dei fatti e Barry Levinson, il regista di Sleepers, aveva dichiarato nel corso della lavorazione del film di non vedere motivi plausibili per inventarsi violenze e abusi di quel tipo, se non il fatto che fossero realmente accadute e dunque raccontate per come si erano svolte. La strada più semplice sarebbe quella di andare a pescare tra le vecchie indagini della polizia, ma chi lo ha fatto si è imbattuto in un vicolo cieco: le autorità hanno detto di non avere riscontri né sugli accadimenti del riformatorio né sul processo avvenuto in seguito. Il che necessariamente non significa che la cosa non sia mai avvenuta: già quando il film è uscito erano passati 15 anni, ed eravamo in un’epoca nella quale non esistevano i sistemi informatici di oggi. Il mistero rimane…



