Sleepers/ Video, su Rete 4 il film con Robert De Niro e Brad Pitt (13 maggio)

Pubblicità

Sleepers va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film che è stato realizzato negli Stati Uniti d’America nel 1996 il cui soggetto è stato tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lorenzo Carcaterra mentre la sceneggiatura è stata rivista da Barry Levinson. La regia del film stata curata da Barry Levinson con il ruolo di direttore della fotografia affidato a Michael Ballhaus, il montaggio è stato eseguito da Stu Linder e le musiche della colonna sonora portano la firma di John Williams. Cast sono presenti tra gli altri Jason Patric, Robert De Niro, Brad Pitt, Ron Eldard, Billy Crudup e Kevin Bacon.

Sleepers, la trama del film

Ecco la trama di Sleepers. Stiamo a Hell’s Kitchen ossia uno dei quartieri più malfamati di Manhattan. Sono gli anni sessanta e quattro amici vivono in un ambiente molto complesso dal punto di vista sociale in quanto le regole di vita sono praticamente dettate da boss malavitosi che impongono con la forza il loro volere. Quattro amici adolescenti inoltre devono fare i conti con le numerose difficoltà dettate dal loro stesso ambiente familiare e che li ha indirizzati ad un futuro fatto probabilmente di tante problematiche per quanto concerne l’aspetto legale. Loro cercano di avere un atteggiamento sempre molto rispettoso nei confronti dei gangster e dei boss ed in particolar modo spesso e volentieri si ritrovano a fare piccoli lavori per un boss di vecchia data sperando che un futuro questi possano permettere loro di accedere a guadagni favolosi con cui potrebbero svoltare per quanto concerne il tenore di vita.

Pubblicità

Un giorno i quattro decidono di mettere in atto un piccolo furto alla stazione ferroviaria ma mentre rubano il carrello di un fast food in maniera inavvertita feriscono gravemente un passeggero che stava proprio in quel momento uscendo dal vagone in cui si trovava. I quattro amici vengono arrestati dalle forze dell’ordine e soprattutto sottoposti ad un processo dal quale emerge una pena di detenzione presso un riformatorio presente a New York. Vengono inseriti in una zona piuttosto delicata dove sono presenti diversi giovani criminali che il sistema giudiziario americano cerca di ripristinare verso la legalità con metodologie non sempre ottimali. Un giorno i 4 all’interno della mensa del riformatorio si rendono protagonisti di una rissa nella quale riescono ad avere la meglio nei confronti di un ragazzo. I quattro secondini che gestiscono questa zona arrabbiati per quanto commesso dai ragazzi decidono di riservare loro per tutta la durata della detenzione un trattamento abominevole e soprattutto con continue violenze ed abusi sessuali. Questa esperienza cambierà per sempre la vita dei quattro che una volta usciti intraprenderanno differenti strade incrociandosi tuttavia in una situazione futura che avrà delle ripercussioni molto rilevanti.

Video, il trailer di Sleepers





© RIPRODUZIONE RISERVATA