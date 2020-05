Sleepers/ Video, su Rete 4 il film con Robert De Niro e Brad Pitt (oggi, 24 maggio)

Pubblicità

Sleepers va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 24 maggio, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola che è stata realizzata nel 1996 negli Stati Uniti d’America con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Lorenzo Carcaterra per la regia di Barry Levinson il quale ha anche curato la sceneggiatura. Il film ha visto la collaborazione di Michael Ballhaus ma per quanto concerne la fotografia mettere le musiche per la colonna sonora sono state composte da John Williams. Nel cast figurano Jason Patric, Brad Pitt, Ron Eldard, Billy Crudup, Kevin Bacon e Robert De Niro.

Sleepers, la trama del film

Ecco la trama di Sleepers. In uno dei quartieri più malfamati del centro di Manhattan vivono nel corso degli anni 60 quattro amici inseparabili di età adolescenziale. I 4 essendo cresciuti in famiglie non proprio attente alla loro istruzione passano gran parte del loro tempo in strada giocando e soprattutto seguendo un po’ quello che succede in ambito criminale. Questo è un periodo particolare negli Stati Uniti d’America soprattutto per la città di New York alle prese con alcuni boss malavitosi che fanno valere la loro potenza soggiogando spesso e volentieri le forze dell’ordine. I quattro amici si trovano quindi a dover fare i conti con diversi gangster di quartiere e soprattutto devono stare costantemente attenti a non intralciare e mancargli di rispetto. Inoltre spesso e volentieri hanno a che fare con un vecchio boss del quartiere particolarmente rispettato per il quale eseguono diversi piccoli servizi che permettono loro di guadagnare qualche soldo. La facilità con cui riescono ad ottenere del denaro li indirizza a lungo andare ad una cattiva strada nella speranza che possano un giorno diventare famosi come gli altri boss del quartiere.

In una torrida giornata dell’estate del 1967, i quattro decidono di mettere in essere un piccolo colpo all’uscita della metropolitana ed in particolar modo feriscono in maniera piuttosto pericolosa un passante colpendolo con un carrello classico per la preparazione degli hot dog che stavano cercando di rubare in maniera tale da ottenere tutto l’incasso quotidiano. Le cose purtroppo non vanno come avevano preventivato e i quattro si trovano ad essere arrestati e passare un lungo periodo in carcere tra riformatorio e strutture circondariali. Questo segnerà per sempre le loro esistenze portandoli a prendere delle decisioni più o meno sbagliate. Infatti, durante il loro periodo di detenzione devono fare i conti con i soprusi e le violenze sessuali messe in atto dai sorveglianti anche per punire i loro tentativi di far baruffa con altri presenti nel riformatorio. Una volta messa da parte quest’esperienza assolutamente negativa, i quattro si ritrovano 14 anni più tardi in una fredda notte del novembre del 1981 in diverse posizioni in una vicenda piuttosto contorta con l’assassinio di una persona in una tavola calda del centro di New York.

