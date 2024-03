Slimane, chi è il cantante francese all’Eurovision Contest 2024/ “Sono padre di una bambina meravigliosa”

Chi è Slimane, cantante francese all’Eurovision Contest 2024

Slimane, all’anagrafe Slimane Nebchi, è un artista poliedrico che rappresenterà la Francia all’Eurovision Song Contest 2024 e che oggi, venerdì 22 marzo 2024, è ospite della nuova puntata de La volta buona. Slimane ha cominciato ad alimentare la passione per la musica sin da giovanissimo dedicandosi totalmente alla sua passione che, nel corso degli anni, gli ha regalato grandi soddisfazioni. Dopo aver mosso i primi passi cantando in un coro gospel e, successivamente, pubblicando video su You Tube, Slimane ha partecipato al talent Nouvelle Star nel 2009 e l’edizione francese di X-Factor due anni dopo.

Pur non avendo vinto, la partecipazione ai due talent è stata importante per Slimane la cui vita è totalmente cambiata quando, nel 2016, ha partecipato a The Voice: La plus belle voix portando a casa la vittoria collezionando, nel corso del tempo, dischi d’oro, di platino (e di doppio platino) e di diamante. A tali riconoscimenti si aggiunge la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024 come rappresentante della Francia.

Slimane e l’amore per la figlia

Dopo essere stato scelto come rappresentante della Francia all’Eurovision Contest 2024, in un’intervista, Slimane ha detto: “È difficile non guardare nello specchietto retrovisore ora che so che rappresenterò il mio Paese all’Eurovision! È completamente folle se ci penso. I miei primi concerti nei bar di Pigalle, sembra ieri. Mio padre che mi accompagnava al mio primo casting. E poi The Voice. Il mio incontro con il pubblico. Il meraviglioso pubblico che mi ha dato la forza e la voglia di affrontare una delle più grandi sfide della mia carriera. È un immenso motivo di orgoglio. Ma anche una vera e propria responsabilità. A maggio canterò davanti a quasi 200 milioni di persone. Canterò per i miei genitori. Per mia figlia. Per la Francia. E per voi, voi per cui ho scritto questa canzone”, come si legge sul portale DiLei.

“Sono diventato padre di una bambina incredibile, un angioletto, che è nata quasi due mesi prima e che è ricoverata in ospedale”, ha raccontato in un post su Instagram.











