Slimane, Francia: con “Mon amour” finalista Eurovision 2024/ Possibile vincitore?

Com’è andata l’esibizione della semifinale per Slimane?

Il cantante francese Slimane, col suo brano “Mon amour”, è pronto per esibirsi alla finale dell’Eurovision Song Contest 2024, portando con sé tanta grinta e la sua potente voce, che negli ultimi giorni è stata molto commentata sui social. A Malmoe è tutto pronto per il grande evento di sabato 11 maggio e Slimane non lo teme, dato che grazie alla novità introdotta in questa edizione, i Big Five (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna), hanno potuto presentare i loro brani al pubblico nel corso delle semifinali.

L’esibizione della semifinale ha giovato a tutti i Big Five e Slimane ha ricevuto numerosi complimenti, non solo dai francesi. Giovedi 9 maggio il cantante si è esibito per la prima volta all’Eurovision indossando un semplice abito bianco, in pendant con il colore della scenografia, una scelta che è stata molto apprezzata sui social perché ad emergere, nel corso dell’esibizione, è stata la sua potente voce, tanto potente che spesso Slimane non ha avuto bisogno neanche di stare troppo vicino al microfono. Il cantante francese, partito dai cori gospel, ha rappresentato al meglio le sue qualità tecniche sul palco, ma al pubblico è arrivata soprattutto una grande ondata di emozioni.

Slimane: pronostici e commenti sui social

A Tv Sorrisi e Canzoni, Slimane aveva dichiarato: “All’Eurovision la mia esibizione sarà emozionante come un primo appuntamento” e in effetti molti sui social hanno concordato a pieno. Su X i fan del cantante si sono scatenati, alcuni hanno affermato: “Poco importa l’esito del concorso, nessun altro potrà riempire così tanto i nostri cuori di emozione”, altri invece sono rimasti colpiti dalla voce del cantante e hanno scritto: “Non ha neanche bisogno del microfono! Che voce incredibile!”.

Il brano “Mon amour”, inno ad un amore che, nonostante sfide e difficoltà, persiste nel tempo, ha fatto guadagnare al cantante un posto in classifica, ma al momento, non il primo posto. La Rai ha erroneamente mostrato le percentuali dei voti assegnati ai vari concorrenti dal pubblico italiano, destabilizzando l’European Broadcasting Union (EBU), l’ente che organizza l’Eurovision, ma anche il pubblico, secondo i dati, ad essere in testa sarebbe Israele, con una quantità di voti talmente numerosa da far rientrare gli altri cantanti in gara solo nel 10% dei voti. La questione dei voti ha destabilizzato anche le agenzie di scomesse, tra cui il sito Eurovisionworld, che ha aggiornato i pronostici inserendo Israele come secondo favorito dopo la Croazia, Slimane invece è al quarto posto; il cantante riuscirà a cambiare i dati dei pronostici grazie alla sua esibizione finale?

