SlimeFest 2019, Mirabilandia/ Cantanti e ospiti: Federica Carta alla conduzione

Tutto pronto per lo SlimeFest 2019, evento in programma oggi, sabato 15 giugno, a partire dalle 16:00. Si terrà a Mirabilandia, il noto parco divertimenti alle porte di Ravenna. L’evento organizzato da Nickelodeon è caratterizzato dalla gelatina verde, lo slime appunto, che invaderà tutti i presenti nel pre-show. La conduzione è affidata a Federica Carta, un giovane talento reso noto al pubblico grazie al programma Amici di Maria De Filippi, che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo nel duetto con Shade. Proprio la cantante, in occasione della presentazione dell’evento, ha rilasciato alcune dichiarazioni raccolte dal portale di Tv Sorrisi e Canzoni: “Sono piuttosto emozionata – ha ammesso – perché è un po’ strano per me vedermi come presentatrice. Ma sono onorata di essere stata scelta per questo evento e spero di non deludere nessuno”.

SlimeFest 2019: cantanti e ospiti dell’evento

Federica Carta è pronta ad esordire nei panni di conduttrice allo SlimeFest 2019 a Mirabilandia. La cantante ha ammesso di aver: “chiesto consigli a Shade e lui mi ha rincuorata, ma l’agitazione resta”. Non farà, però, soltanto da conduttrice: Federica si esibirà sul palco con i suoi successi ma non sarà da sola. A salire sul palco ci saranno anche Einar, all’esordio, e Thomas, alla seconda partecipazione. Insieme a loro troveremo: Alessandro Casillo, Briga, Emma Muscat feat. Biondo, Matteo Markus Bok, Mose, e lo stesso Shade. Ci saranno anche alcuni talent e creator tra i più popolari ed apprezzati dei ragazzi: Marco Cellucci, Ambra Cotti, Marta Losito, Elisa Maino, Valerio Mazzei e Sespo: i Valespo, Valeria Vedovatti. Emozionatissimo anche Casillo visto che per lui sarà un giorno doppiamente speciale: “Per me si tratta della prima volta e sono certo che sarà una giornata divertentissima. Non potevo scegliere posto migliore per festeggiare il mio compleanno, sarà una vera festa”.

