Slipknot, concerto interrotto per incendio/ Video, falò dei fan: fiamme alte 9 metri

Paura durante l’ultimo concerto degli Slipknot, la band metal americana: il recente evento tenutosi al “Knotfest Roadshow” di Phoenix, in Arizona (Stati Uniti), è stato interrotto a causa di un incendio. Tutta colpa di alcun fan un po’ troppo esagitati, che mentre la band suonava hanno ben pensato di appiccare un falò. Inizialmente il fuoco, acceso nella sezione del prato/parterre dell’Ak-Chin Pavilion, ha raggiunto dimensioni ridotte, ma con il passare del tempo le fiamme si sono alzate sempre di più, arrivando a toccare un’altezza di ben nove metri, come un condominio di tre piani. Lo show della band mascherata è stato quindi obbligatoriamente interrotto per più di mezz’ora, per poi riprendere dopo che la situazione è tornata sotto controllo.

Jerry Calà/ "Con I gatti di vicolo Miracoli abbiamo fatto la fame"

Numerosi i video circolanti sul web inerenti quanto accaduto, e negli stessi filmati si vedono alcuni fan mettere assieme delle sedie e altro materiale altamente infiammabile, dando quindi vita ad un falò gigantesco, attorno a cui gli stessi spettatori hanno iniziato a ballare. Obbligato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul luogo segnalato pochi minuti dopo la chiamata, evitando una strage: fortunatamente nel giro di qualche istante i pompieri hanno spento l’incendio, riportando la situazione alla normalità senza che nessuno si facesse del male.

Pago: "Miriana Trevisan non è stratega"/ "Relazione con Nicola? Nostro figlio geloso, poi..."

SLIPKNOT, INCENDIO AL CONCERTO: E OGGI ESCE IL LORO NUOVO SINGOLO

Stando a quanto specificato dal portale Rockol, sembra che l’incendio sia stato appiccato pochi secondo dopo che il pubblico ha cantato “Happy Birthday” al chitarrista Mick Thomson: a causa del ritardo dovuto alle operazioni di spegnimento, gli Slipknot sono stati costretti a tagliare alcuni brani presenti nella scaletta originale.

Intanto nella giornata di oggi, verrà pubblicato il nuovo singolo della band di Des Moines, leggasi “The Chapeltown Rag“. Il brano è stato prodotto da Joe Barresi, ed è il primo estratto dal nuovo album. Secondo il cantante Corey Taylor si tratta di un pezzo in classico stile Slipknot, e molto frenetico.

Adoratamente con Stile, Gf Vip/ Marchesa D'Aragona: “Alex Belli va cacciato!”





© RIPRODUZIONE RISERVATA