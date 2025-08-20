Slittano le registrazioni di Uomini e Donne: quando torna in onda il dating show? Anticipazioni: "Puntate speciali su Temptation Island"

Quando iniziano le registrazioni di Uomini e Donne? Slittano le prime due date: ecco quando

Il ritorno in onda di Uomini e Donne è sempre più vicino, l’estate sta per finire e ben presto torneranno in onda tutti i programmi del daytime tra cui anche il dating show di Maria De Filippi. Nei giorni scorsi sono state annunciate le prime due date delle registrazioni ma c’è un importante novità: il programma ha subito delle variazioni e dunque slittano le registrazioni del dating show di Canale 5. A rivelarlo è l’esperto del programma Lorenzo Pugnaloni che ha fatto chiarezza con un IS.

Uomini e Donne, Ludovica Valli e la sorella Beatrice hanno litigato?/ Spunta una frecciatina: “Non vantatevi”

Scendendo nel dettaglio, infatti, Lorenzo Pugnaloni ha annunciato che le registrazioni del programma sono state rispostate al 27 e 28 agosto. E dunque contrariamente a quanto trapelato inizialmente le prime registrazioni non si terranno il 25 e il 26 agosto ma slitteranno ad un paio di giorni dopo, il 27 e 28 agosto 2025. Sarà necessario quindi pazientare ancora un po’ di ritrovare il parterre del Trono Over con le dame e i cavalieri e soprattutto conoscere e scoprire chi saranno i nuovi tronisti.



Alessio Pili Stella, rivelazione choc dopo Uomini e Donne: "Sono stato tradito"/ E svela come si è vendicato

Quando torna in onda Uomini e Donne? Anticipazioni nuove puntate: incentrate su Temptation Island 2025

E le anticipazioni Uomini e Donne non sono finite qui, nei giorni scorsi è stato annunciato quando torna in onda Uomini e Donne, la data ufficiale è fissata per lunedì 22 settembre 2025 sempre a partire dalle 14.45 su Canale 5. E non è tutto perché Pugnaloni ha anche rivelato cosa accadrà nelle prime registrazioni. Quasi certamente si parlerà di Temptation Island e dei suoi protagonisti: le sette coppie formate da Sonia e Alessio, Sonia e Simone, Valentina e Antonio, Sarah e Valerio, Denise e Marco, Lucia e Rosario e Maria Concetta con Angelo. I vari protagonisti racconteranno cos’è successo dopo la fine del programma e se ci sono delle novità e non è escluso che qualcuno di loro venga scelto come tronista di Uomini e Donne, in lista c’è Sarah Esposito e non solo…