Smallfoot: Il mio amico delle nevi/ Su Italia 1 il film d’animazione

Smallfoot: Il mio amico delle nevi, film di Italia 1 diretto da Karey Kirkpatrick e Jason Reisig

Smallfoot: Il mio amico delle nevi va in onda oggi, sabato 22 ottobre 2022, su Italia 1 a partire dalle 21.25. Si tratta di un film d’animazione del 2018 distribuito da Warner Bros e prodotto da Warner Animation Group, Warner Bros. Animation, Warner Bros.

La regia è di Karey Kirkpatrick e Jason Reisig. C’è da dire che anche in passato Karey Kirkpatrick ha diretto film di animazione quali I puffi e La gag del bosco. Gli artisti italiani che danno la voce ai personaggi sono: Lodovica Comello (Miki), Lorenzo Licitra (Migo), Sofia Scalia (Brenda), Luigi Calogna (Thorp), mentre le voci originali sono di Channing Tatum (Migo), Zendaya (Meechee), Danny de Vito, Gina Rodriguez (Kolka), James Corden (Percy), Shaidi (Brenda), Common e Ely Henry (Fleen).

Smallfoot: Il mio amico delle nevi, la trama del film

Smallfoot: Il mio amico delle nevi vede protagonista l’uomo delle nevi, che non è un personaggio cattivo che incute paura come viene spesso descritto, ma una rivisitazione goliardica, difatti ci troviamo di fronte a uno spauracchio dominatore delle nevi che appartiene a un comunità di Yeti lanosi. In questa storia un po’ fuori dal normale, è Smallfoot ad alimentare la curiosità dei giovani e a far tremare i cuccioli per la paura. In realtà si tratta di un essere umano senza peli, che non porta addosso nessuna pelliccia e non è munito di zanne, ma oltre ad essere terrificante ha due piedi molto piccoli. Migo in tutta la sua vita non ne ha incontrato uno, ma si è messo in testa di far conoscere ai suoi simili l’esistenza del misterioso Uomo.

L’impresa che decide di intraprendere gli fa acquistare prestigio e fama all’interno della sua tribù, oltretutto con questo gesto valoroso riesce anche a conquistare il cuore con la ragazza dei suoi sogni. Ma la missione alquanto stravagante di Migo mette in subbuglio la tribù di Yeti che si sentono minacciati da queste creature per loro estranee che confinano con il loro villaggio. Questi due mondi che in apparenza sembrano così distanti, alla fine torneranno a fare pace grazie a un’amicizia improponibile ma capace di ristabilire l’ordine.











