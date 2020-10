Smallfoot – Il mio amico delle nevi/ Video, su Italia 1 il film d’animazione

Smallfoot – Il mio amico delle nevi va in onda oggi, 10 ottobre 2020, su Italia 1 dalle ore 21.20. Parliamo di cinema d’animazione con un lungometraggio diretto da un grande esponente del settore, Karey Kirkpatrick assieme al navigato Jason Reisig (co-regista), una regia congiunta al servizio delle idee dei soggettisti Glenn Ficarra e John Requa. La coppia americana ha una grande visone del cinema dedicato alle famiglie, quel cinema che in passato ha dato il meglio di se con attori come John Candy, Dan Aykroyd, Rick Moranis, oggi sottovalutato, ma Glenn Ficarra e John Requa non demordono e, tra film d’animazione e non, hanno portato al cinema pellicole intelligenti e spassose come ‘Bad News Bears – Che botte se incontri gli Orsi’, remake del celebre film del 1976 con Walter Matthau e Tatum O’Neal, ‘Cani & gatti – La vendetta di Kitty (Cats & Dogs: The Revenge of Kitty Galore)’ in 3D, ‘Focus – Niente è come sembra (Focus)’, da loro anche diretto coinvolgendo in questo progetto Will Smith nel ruolo principale.

Smallfoot – Il mio amico delle nevi, la trama del film

Ecco la trama di Smallfoot – Il mio amico delle nevi. Siamo sulle vette innevate dell’Himalaya nepalese e Migo è un giovane yeti che sta imparando le tradizioni della sua specie antichissima: far sorgere il sole suonando un gong con la testa o rispettare le leggi delle pietre antiche, il lascito ereditario degli antichi yeti in questo angolo sperduto di mondo a volte irraggiungibile. Migo è un buon yeti, giovane ma già all’altezza delle aspettative del padre, ma si ritrova fuori dal villaggio atterrando in un’area nella quel sta precipitando un aereo. Ovviamente pilota dell’aereo monoposto è un umano, uno ‘small foot’, piccoli piedi, al contrario di Migo che è un ‘big foot’, grande piede, e il giovane yeti vive il contrasto tra ciò che vorrebbe e dovrebbe fare, assistere o meno, rivelandosi, l’umano. Sceglierà ovviamente il cuore, pur senza i problemi che comporterà questa scelta, soprattutto con la sua gente, ma tutto si può risolvere, l’umano è così simpatico alla fine.

Video, il trailer del film "Smallfoot – Il mio amico delle nevi"





