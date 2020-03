Smalling rimarrà alla Roma?/ Calciomercato, l’Arsenal punta al difensore del City

Tema caldo tra i tifosi giallorossi in vista della prossima finestra di calciomercato estivo è certo la permanenza di alcuni giocatori arrivati a Trigoria questa estate: in molti infatti si chiedono ora se Smalling rimarrà alla Roma o a giugno sarà costretto a fare le valigie. La situazione intorno al difensore infatti non è delle più semplici: arrivato dal Manchester City con la formula del prestito ad agosto, Smalling è stato autore di un avvio di stagione molto bello, salvo poi spegnersi negli ultimi sprazzi del campionato, prima della sosta forzata per l’emergenza coronavirus. Il suo riscatto dunque non è così scontato e poi pesa senza dubbio le alte richieste dello stesso club inglese, che per cedere a titolo definitivo il cartellino del difensore di Londra vorrebbero non meno di 20 milioni di euro, troppi per Trigoria, anche in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions league.

SMALLING RIMARRA’ ALLA ROMA? L’ARSENAL LO CERCA

A complicare il destino in giallorosso del giocatore vi è poi la folta concorrenza per il suo cartellino: se già è complicato che Smalling rimanga alla Roma a giugno, certo a Trigoria non fanno bene le voci che vogliono parecchi club inglesi pronti a fare la fila per il centrale classe 1989. In questo senso le ultime indiscrezioni ci arrivano dal Daily Mirror, secondo cui l’Arsenal sarebbe pronto a gettarsi a capofitto nella caccia allo stesso Smalling. Per il momento i Gunners non hanno ancora fatto il primo passo verso giocatore e club che detiene il cartellino e pure l’Arsenal sarebbe valutando per il medesimo ruolo anche Umtiti del Barcellona. Pure però la notizia di questa eventuale concorrenza costringe i giallorossi a prendere a breve una decisione sullo stesso Smalling.



