Il Consiglio dei Ministri ha acconsentito più semplicità sullo smaltimento dei rifiuti elettronici, permettendone la gratuità anche senza acquisto.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato delle novità importanti per lo smaltimento dei rifiuti elettronici, che stavolta potrà avvenire presso il proprio domicilio e in maniera totalmente gratuita.

Sul tema è intervenuta anche la società specializzata in ricerche, la REF, il cui senior manager, Nicolò Valle, ha spiegato che il 61% dei partecipanti all’intervista ha ammesso di avere almeno un device a casa che non usa più ma non sa come smaltirlo.

Smaltimento rifiuti elettronici direttamente a domicilio

Lo smaltimento dei rifiuti elettronici è estremamente importante per ridurre l’inquinamento e favorire la transizione ecologica ambita dall’Unione Europea. Tuttavia, il nostro Paese registra ancora i dati peggiori rispetto agli altri Stati membri.

Il target fissato dall’UE era del 65% minimo, ma purtroppo l’Italia ha totalizzato appena il 29,64% della raccolta dei cosiddetti “Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche”, noti con l’acronimo RAEE.

Per fortuna, l’ultimo Decreto Legge ha migliorato le criticità e snellito gli iter burocratici che limitavano la quantità di rifiuti ammissibili.

Ora si prevede un monitoraggio più accurato sui dispositivi, linee guida più semplici per i cittadini (molti dei quali hanno difficoltà a conoscere i centri appositi per lo smaltimento) e maggiore semplicità per fornitori e distributori.

Anche l’economista di REF, Andrea Ballabio, è convinto che ora la direzione intrapresa sia quella giusta. Naturalmente servirà del tempo affinché gli effetti di tali cambiamenti si manifestino concretamente.

“Mille” possibilità di conferimento

Ora il conferimento dei RAEE “uno contro uno” non sussisterà più: il Consiglio dei Ministri ha approvato la possibilità di richiedere il ritiro a domicilio anche senza l’obbligo di acquistare un nuovo dispositivo elettronico, come invece previsto fino ad oggi.

Restano poi le numerose possibilità di lasciare il dispositivo negli appositi centri di smaltimento, nei supermercati più grandi (almeno 800 mq) e nei punti indicati dagli e-commerce in caso di acquisto online.

Quest’anno la raccolta RAEE ha dato i suoi frutti, con leader la Lombardia (44,2 milioni di chilogrammi conferiti), al 2° posto il Veneto (con 23 milioni di KG), e al terzo posto la Regione Lazio (per un totale di 20,9 milioni di KG).

Adesso occorre rafforzare la Legge già esistente sui controlli, ampliando il monitoraggio “a tappeto”, e fare in modo che dispositivi obsoleti e ancora oggi “poco raccolti”, come le televisioni a tubo catodico e i monitori più vecchi, vengano smaltiti più velocemente possibile.