Smart home/ Risparmi fino al 43% in bolletta: come funzionano i sistemi intelligenti

In Italia, sempre più cittadini vanno alla ricerca della “smart home“. Che in italiano possiamo tradurre come “casa domotica/intelligente”. Un’abitazione in cui vengono installate delle lampadine e prese moderne, che si accendono soltanto con sensori, comandati dalla voce e tutte quelle novità che possano agevolarci in termini di comodità ed economici.

Modern Warfare 2/ Svelato il codice del gioco dopo attacco hacker al dipendente

Parliamo anche di agevolazioni economiche sia perché le installazioni intelligenti prevedono dei bonus e in alcuni casi dei fondi ben precisi, ma soprattutto per il risparmio in bolletta che ci può aiutare ad accantonare un po’ di soldini. Nel frattempo il mercato, è sempre più in crescita (+18% in poco tempo).

ChatGpt3/ "E' piena d'errori": parla Tatiana Tommasi, che lavora sul software

Smart home, l’Italia prima per crescita in tutta Europa

Assodata la crescita delle smart home in Italia, vorremmo parlare di un tema più interessante, le possibilità di risparmio economico che si celano dietro alle nuove tecnologie. Grazie alle lampadine intelligenti e ai device domotici, è possibile risparmiare fino ad un buon 43%.

20% Per i componenti elettrici, mentre il 23% per abbattere i consumi legati al riscaldamento. A comunicarlo è l’Osservatorio Internet of Things della School of Management del Politecnico di Milano, che dopo aver appurato i suoi studi completi sulle “Smart Home“, ha stimato un risparmio economico di ben 460€ annui.

Elon Musk/ Twitter non ha pagato 14 mln di fatture: cause legali in corso

La crisi energetica e l’elevata inflazione, ha costretto gli italiani a rivedere le loro spese economiche. I consumi variano in base alle dimensioni delle case e al loro utilizzo. Con le smart home ad esempio, è possibile risparmiare 330€ all’anno per un bilocale di 70 mq, per poi arrivare a 460€ per un trilocale di 110 mq.

Il mercato italiano della casa ‘smart’ è costituito da termostati, caldaie e condizionatori collegati per climatizzazione e riscaldamento (per un investimento totale di 155 milioni di euro), seguito da soluzioni per la sicurezza (150 milioni di euro investiti), elettrodomestici connessi (140 milioni capitalizzati), ed infine da smart speaker (per 137 milioni di euro investiti), oltre a lampadine, casse audio, smart plug, dispositivi per comandare le tende e tapparelle a distanza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA