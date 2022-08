Smart working dal 1 settembre/ Nuovo modulo semplificato: come va compilato

Le istruzioni dello smart working dal 1° settembre cambieranno come previsto dal nuovo Decreto Legge uscito durante il mese di agosto 2022. Si tratta di una compilazione modulistica molto più semplificata rispetto al vecchio metodo.

Le novità a tal proposito non terminano qui, perché le aziende potranno risparmiarsi l’invio al Ministero del Lavoro, inerente all’accordo individuale sottoscritto con il proprio dipendente. A regolamentare quanto scritto è il Decreto Semplificazioni numero 73/2022 .

Nuove istruzioni dello smart working dal 1 settembre: cosa cambierà

Abbiamo detto che lo smart working dal 1 settembre subirà delle modifiche. Innanzitutto, anche se le aziende faranno a meno di inviare l’accordo privato con il dipendente al Ministero del Lavoro, ciò non li esonera da tenere in archivio – per almeno cinque anni – tale documentazione (come previsto dall’articolo 19, comma 1 della legge n. 81/2017).

Il Mistero del Lavoro ha pubblicato la circolare il 22 agosto 2022 in cui spiega quali saranno le nuove regole da rispettare sia per l’invio della documentazione telematica che per il suo contenuto.

Il modello dovrà esser spedito telematicamente al sito web ufficiale https://servizi.lavoro.gov.it/, il cui accesso è disponibile solo tramite Carta di Identità Elettronica Italiana (CIE) e SPID.

Smart working dal 1 settembre: cosa prevede il nuovo modulo

Appurato che ci saranno nuove istruzioni riguardo lo smart working dall’1 settembre, ecco quali informazioni dovrà contenere – oltre chiaramente al nominativo dell’impiegato – il nuovo modulo:

Inizio d’attività: la data esatta di inizio del lavoro agile. Modifiche: eventuali cambiamenti di inizio del lavoro agile o qualsiasi altra variazione accordata tra azienda e dipendente. Cancellazione dell’accordo: con questa dicitura, si fa riferimento all’annullamento ‘definitivo’ del periodo di smart working del dipendente con la quale è stato stretto l’accordo. Recesso: qualora si verifichi un periodo di chiusura anticipata dal lavoro agile (come previsto dall’articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017).

Se si volesse fare a meno di questa procedura via web, è possibile procedere con quella “massiva” tramite l’URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

