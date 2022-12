Smart working fragili e genitori con figli under 14/ Governo verso proroga misura

Il governo sta pensando alla proroga dello smart working per le persone fragili e per i genitori che hanno figli con meno di 14 anni. La misura, come riferisce TgCom24.it, dovrebbe essere inserita nel decreto Milleproroghe, a cui l’esecutivo Meloni starebbe pensando alla luce del recente aumento dei casi di covid. La norma consentirebbe a coloro che sono ritenuti fragili, quindi quelle persone con malattie pregresse, di continuare a lavorare in modalità agile, e nel contempo, ai genitori di figli under 14 di poter utilizzare lo smart working nel caso in cui il suo impiego ovviamente lo consenta. Ad aprire sulla questione è stato il ministro della Funzione Pubblica, Paolo Zangrillo, che come riferisce TgCom24.it avrebbe già avviato un’interlocuzione con i ministri Calderone e Schillaci.

Il rinvio sul lavoro fragile dovrebbe essere alla norma che è stata inserita nel 2020 e che chiarisce che “i lavoratori fragili (in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità) svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso destinazione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”.

SMART WORKING FRAGILI E GENITORI CON FIGLI UNDER 14: “SIAMO A FAVORE”

Il problema dello smart working riguarda in particolare quei lavoratori fragili che non possono essere utilizzati per altre mansioni, come ad esempio commesse e cassiere. A inizio pandemia l’assenza del lavoro a causa della fragilità era equiparata a ricovero ospedaliero, ma questa misura non è stata prorogata con il decreto Aiuti Bis.

“Siamo a favore della proroga – ha fatto sapere la segretaria confederale della Uil Ivana Veronese – manca però la parte su coloro le cui attività non sono remotizzabili”. In merito invece ai genitori di figli under 14, questi potranno godere del lavoro agile ma solo se in famiglia non vi sia un altro genitore che beneficia di strumenti di di sostegno al reddito o un genitore non lavoratore, e la legge varrà sia per il settore privato che pubblico.

