Smart working proroga a sorpresa/ Fino a quando durerà il lavoro fragile

Smart working proroga: la sorpresa dopo la fine dello Stato di Emergenza

Per lo smart working è prevista una proroga annunciata da Mario Draghi, che potremmo definire a sorpresa. Dall’inizio pandemia, il lavoro agile è stato introdotto per evitare (o quanto meno limitare) i contagi SARS CoV 2.

Il lavoro agile, sarebbe dovuto terminare fino alla fine dello Stato d’Emergenza, situazione che però, non avverrà da domani 1° aprile 2022, poiché il Governo Draghi ha annunciato che si continuerà a lavorare in smart working per altri tre mesi.

Smart working, cosa cambia fino al 30 giugno?/ Differenze tra pubblico e privato

Smart working proroga: ci sono differenze tra lavoro pubblico e privato?

La proroga dello smart working è stata già annunciata da Mario Draghi, il quale ha fatto presente che fino al 30 giugno il settore privato potrà continuare a far lavorare i suoi dipendenti da casa, pur non stilando alcun accordo individuale tra essi.

SMART WORKING DOPO IL 31 MARZO/ La sfida che va oltre la Pa

Situazione differente per il settore pubblico (per la pubblica amministrazione), il cui lavoro agile dovrà essere richiesto individualmente e approvato esclusivamente dai sindacati di competenza. Ecco dunque, le regole rimaste in vigore per il settore privato:

Non è necessario sottoscrivere alcun accordo privato tra dipendente e datore di lavoro. È sufficiente una comunicazione via email.

tra dipendente e datore di lavoro. È sufficiente una comunicazione via email. Restano in atto le modalità semplificate e l’accesso al portale Cliclavoro per leggere le informazioni amministrative e visualizzare l’elenco del personale in smart working.

e l’accesso al portale Cliclavoro per leggere le informazioni amministrative e visualizzare l’elenco del personale in smart working. Accordi con i sindacati rimarranno opzionali e non obbligatori, purché vengano rispettate le condizioni espresse nel CCNL.

Smart working: sì alla proroga, ma cosa cambierà dal 1° aprile 2022

Dopo l’approvazione della proroga dello smart working, i partiti politici stanno mettendo sul tavolo decide di proposte per poter variare la norma vigente sugli accordi privati tra datore di lavoro e dipendente, oltre che stabilire il minimo sindacale del 30% riguardo le ore a distanza.

OLTRE LO SMART WORKING/ La sfida del lavoro collaborativo per aumentare la produttività

Attualmente, resta in vigore la possibilità di usufruire del regolamento antecedente allo Stato di Emergenza, dunque usufruire del lavoro flessibile pur non avendo instaurato alcun accordo privato con l’azienda o il datore di lavoro.

Dal 1° luglio 2022 però, la questione cambierà. Il Governo Draghi ha sottolineato infatti, che le aziende che vorranno mantenere il lavoro a distanza, dovranno specificarlo tramite una comunicazione scritta ed individuale, pena sanzioni valutabili come “comportamento antisindacale“.

Al momento i lavoratori italiani potranno tirare un sospiro di sollievo per la proroga relativa allo smart working, nonostante il Governo Draghi ha messo ufficialmente fine, allo Stato d’Emergenza a partire dal 1° aprile 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA