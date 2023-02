Smartphone di carta e pc srotolabile/ Le novità di Lenovo e TCL al MWC di Barcellona

Il Mobile World Congress di Barcellona è una delle tappe fondamentali degli appassionati di tecnologica che possono assistere alle presentazioni dei nuovi prodotti di punta, spesso “del futuro” delle maggiori aziende. Esempio perfetto sono lo smartphone di carta presentato da TCL (la Technology Group Corporation cinese) e il pc “srotolabile” di Lenovo. Solo due esempi, per non citare anche i quadricotteri per il trasporto futuristico delle persone, oppure il nuovo smartphone Nokia, provvisto di un comodo kit di riparazione, o anche il primissimo cellulare foldable di Honor, divisione del colosso Huawei. Novità che, seppure per ora potrebbero essere ancora limitate a prototipi, come nel caso dello smartphone di carta e del pc srotolabile, prestissimo potrebbero arrivare in tutti i negozi del mondo.

Apple Watch avrà il cinturino che cambia colore?/ Depositato brevetto elettrocromico

Lo smartphone di carta: TCL NXTPaper Phone

Una delle novità più sorprendenti, mettendo un attimo da parte il pc srotolabile, è sicuramente lo smartphone di carta prodotto da TCL, ovvero il NXTPaper Phone. Non è una novità assoluta, perché utilizza una tecnologia giù cara all’azienda cinese ed introdotta per la prima volta circa un anno fa. Tuttavia, è la prima volta che lo schermo di carta sbarca sui cellulari. Concretamente, lo schermo è composto da 10 strati di rivestimento ottico che promettono una maggiore protezione degli occhi, limitando gran parte della luce blu emessa dal cellulare. Complessivamente guardando lo smartphone la sensazione è quella di osservare un foglio di carta, pur non essendo uno schermo e-ink. Non si hanno, però, ancora informazioni concrete su quando il cellulare sarà disponibile, ne sul suo prezzo di mercato.

Nokia G22, primo smartphone con kit di riparazione/ Si potrà aggiustarlo in casa

Lenovo e il suo pc srotolabile

Decisamente più interessante dello smartphone di carta è il pc srotolabile si Lenovo, che non ha ancora un nome per il lancio sul mercato. La tecnologia rollable, promette Lenovo, sarà applicata tanto sui pc, quanto sugli smartphone e a Barcellona erano presenti tutti e due, esposti come dei veri e propri reperti intoccabili. I device in questione partono da uno schermo, rispettivamente, da 12.7″ e 5″, ma dentro alla loro scocca è presente un pezzo di schermo aggiuntivo che può essere “srotolato” portandoli a 15.3″ e 6.5″. Nota interessante per quanto riguarda lo smartphone, è che arrotolando lo schermo dentro alla scocca, spunta posteriormente, permettendo di controllare le notifiche, o anche solo godendo di un piccolo schermo secondario utile, per esempio, per i selfie.

LEGGI ANCHE:

"Patriotic alternative" torna su Twitter con Elon Musk/ Gruppo neonazista...

© RIPRODUZIONE RISERVATA