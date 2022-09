Smartphone in 5G: i migliori modelli economici/ Dal Galaxy A22 al Redmi Note 10

Sono molti coloro che negli ultimi anni, ed in particolare nel 2022, hanno deciso di acquistare uno smartphone con navigazione 5G, ovvero, il top in quanto a velocità di navigazione mobile. Accedere a questa tecnologia è tutt’altro che impossibile visto che, per poterlo fare, non serve acquistare un iPhone 14, un Galaxy S22 Ultra o un altro top di gamma. In rete, infatti, vi sono una serie di smartphone dal prezzo decisamente contenuto, ma che permettono comunque di sfruttare il 5G, e la nostra redazione ha deciso di spulciare Amazon per individuare i tre modelli migliori tenendo conto di prezzi, caratteristiche e recensioni positive degli utenti.

Francesco Totti e Ilary Blasi, sospetto cimici in auto/ L'esperto: "Ecco come si fa"

Partiamo dallo Xiaomi Redmi Note 10 5G, uno degli smartphone più venduti in assoluto sul noto portale e-commerce. Si tratta di un modello da 128 gigabyte di storage, ram da 4 giga, dotato di dual sim, sistema operativo Android 11, schermo da 6.5 pollici con risoluzione 1080 x 2400 pixel, processore Mediatek Dimension 700 2.2GHz, tripla fotocamera da 48MP+2MP+2MP, batteria da 5.000 mAh, acquistabile a soli 180 euro su Amazon, cliccando su questo link.

iPhone in abbonamento?/ Apple pensa ad un servizio per cambiare ogni anno melafonino

SMARTPHONE 5G, I MODELLI ECONOMICI: OCCHIO AL REALME 9 PRO

Saliamo leggermente di prezzo con il Samsung Galaxy A22 5G, altro telefono fra i più commercializzati in assoluto. In questo caso stiamo parlando di un dispositivo con display da 6.6 pollici Infinity-V FHD+, sistema operativo Android 11, tripla fotocamera posteriore, 4GB RAM e 64GB di storage, batteria da 5.000 mAh, in vendita a questo link a soli 189.98 euro, con il 24 per cento di sconto.

Chiudiamo con un altro ottimo smartphone dal prezzo contenuto, dotato di navigazione in 5G, leggasi il realme 9 Pro 5G. Si tratta di un telefono con batteria da 5.000 mAh, processore Qualcomm Snapdragon 695, ricarica rapida Dart da 33 W, display Ultra Smooth con refresh rate da ben 120 Hz, Dual Sim, ram da 6 giga + 128 GB di storage, in vendita sempre su Amazon a soli 225 euro.

Amazon Robotics/ Cloostermans acquisita dal colosso: più robot e meno operai?

© RIPRODUZIONE RISERVATA