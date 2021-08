Smartphone in fiamme, aereo evacuato/ 128 passeggeri spaventati: “Macchina di fumo”

Grande paura, fortunatamente senza ulteriori conseguenze, a bordo di un aereo in America, dove uno smartphone ha improvvisamente preso fuoco, costringendo i 128 passeggeri presenti a un’evacuazione d’emergenza. Il mezzo della Alaska Airlines è atterrato all’aeroporto di Seattle nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 agosto 2021 e in quel preciso istante le persone sono state fatte scendere di corsa dall’aeroplano e allontanate dallo stesso.

A dare la notizia per primo è stato il “Seattle Times” e anche consultando altre fonti a stelle e strisce si può notare come la dinamica dei fatti ancora non sia totalmente chiara. Tuttavia, le testimonianze di uomini e donne sull’aereo convergono verso la stessa versione: il telefono cellulare di un passeggero avrebbe preso fuoco improvvisamente, mentre l’aereo si trovava sulla pista d’atterraggio. Le hostess non hanno perso tempo prezioso e, mediante l’ausilio degli estintori, hanno provato a sedare il rogo che si stava generando. Nel frattempo, una grande quantità di fumo si è sprigionata all’interno del mezzo e proprio per questo motivo si è reso necessario liberarlo.

SMARTPHONE IN FIAMME, EVACUATO AEREO: “IL TELEFONO È CARBONIZZATO”

Passato il terrore dovuto allo smartphone incendiatosi improvvisamente, le testate statunitensi hanno raccolto la dichiarazione di Perry Cooper, portavoce della struttura aeroportuale di Seattle. L’uomo ha asserito che “dopo molte ricerche, posso dirvi che il telefono è carbonizzato e non è possibile riconoscerlo. Tuttavia, durante un colloquio con i nostri agenti di polizia, il passeggero ha dichiarato che si trattava di un Samsung Galaxy A21. Ma, di nuovo, non abbiamo potuto confermarlo basandoci sui resti del dispositivo”.

Come vi abbiamo anticipato, la cosa più importante in questo incredibile episodio di cronaca e che non ci siano stati feriti tra i passeggeri e il personale di bordo. Uno dei presenti ha affermato senza giri di parole che lo smartphone si era trasformato “in una macchina di fumo”. Ancora sconosciute le cause che hanno portato a questo inconveniente: il sospetto è che sia coinvolta la batteria del telefonino, ma non si hanno certezze in merito.

Just talked with a passenger on Alaska Airlines flight 751, where a fire broke out in the plane after landing at Seattle-Tacoma International Airport. A passenger’s cell phone caught on fire, an Alaska Airlines official tells @KIRO7Seattle . We’re live at SeaTac at 11. pic.twitter.com/qeNHq4g17Z — Kevin Ko (@NewsWithKevin) August 24, 2021





