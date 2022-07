Smartphone Samsung economici/ 11 Modelli che costano poco e con Android 12

Sul mercato ci sono molti modelli di smartphone Samsung economici ma aggiornati all’ultima (o ad alcune recenti), versioni di Android. In questa guida vedremo infatti, che non serve avere chissà quale top di gamma per avere l’ultimo update del robottino verde.

Indipendentemente da chi cerca gli ultimi modelli top di gamma Samsung, elencheremo di seguito alcuni device a basso costo, ma che hanno l’update One UI 4.1 basato su Android 12.

Smartphone Samsung economici ma aggiornati: quali sono?

Nonostante alle porte c’è già Android 13, avere la versione 12 significa disporre di un modello di smartphone aggiornato e in sicurezza. Infatti, ecco l’elenco completo degli smartphone Samsung economici ma aggiornati ad Android 12 (al momento ultimo update):

Galaxy A22, Galaxy A31, Galaxy A32 5G, Galaxy A41, Galaxy A42 5G, Galaxy A51, Galaxy A51 5G, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A71, Galaxy A71 5G, Galaxy A72 Galaxy S10e, Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10 5G, Galaxy S10 Lite Galaxy S20 5G, Galaxy S20+ 5G e Galaxy S20 Ultra 5G Galaxy S20 FE 4G e Galaxy S20 FE 5G Galaxy S21 5G, Galaxy S21+ 5G e Galaxy S21 Ultra 5G Galaxy Note10 e Galaxy Note10+, Galaxy Note10 Lite Galaxy Note20 5G e Galaxy Note20 Ultra 5G Galaxy Z Flip e Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3 5G Galaxy Fold, Galaxy Fold 5G, Galaxy Z Fold2 5G, Galaxy Z Fold3 5G Galaxy XCover 5 Galaxy Galaxy Tab A7, Galaxy Tab Active3, Galaxy Tab S6 e Galaxy Tab S6 Lite, Galaxy Tab S7 FE, Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+

La versione del sistema One UI 4 apporta una serie di novità ed innovazioni sia all’interfaccia che all’esperienza dell’utente. L’aggiornamento Android 12 è l’update ideale per poter stare sicuri e godere di un sistema efficiente, sicuro ma soprattutto veloce.

Non a caso Samsung, punta sempre di più alla velocità del sistema operativo, visto che è una delle caratteristiche ricercate in tutti gli smartphone, soprattutto in quelli economici.











