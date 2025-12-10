Smetto quando voglio - Ad honorem chiude la fortunata trilogia diretta da Sydney Sibilia. Torna il cast al completo con Edoardo Leo e gli altri

Smetto quando voglio – Ad honorem, film su Rai 2 diretto da Sydney Sibilia

Mercoledì 10 Dicembre 2025, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23.25, trasmette un altro episodio della saga Made in Italy Smetto quando voglio, con il film Smetto quando voglio – Ad honorem, una produzione cinematografica del 2017.

Si tratta del sequel del film Smetto quando voglio – Masterclass, che a sua volte è il seguito del film incipit del 2014.

Tutti e tre i film sono diretti dal regista Sydney Sybilia e vedono protagonisti, tra glia altri, Edoardo Leo, Giampaolo Morelli, Luigi Lo Cascio, Valerio Aprea, Pietro Sermonti, Lorenzo Lavia, Libero De Rienzo e Stefano Fresi.

La trama del film Smetto quando voglio – Ad honorem: un pericolo imminente fa riunire la banda

Nel terzo e ultimo capitolo della saga Smetto quando voglio – Ad honorem, ormai è passato un anno da quando la banda dei ricercatori è rinchiusa in carcere, ognuno dei soci compari in un penitenziario differente: da Regina Coeli, Pietro continua ad allarmare le autorità sostenendo che uno psicopatico stia sintetizzando un gas nervino ed è deciso a fare una strage, ma non trova ascolto da nessuno.

Pietro riesce a ottenere il trasferimento al carcere di Rebibbia, dove potrà incontrare Il Murena, un carcerato che ha importanti informazioni per intercettare il criminale che vuole compiere la strage. Il piano di Pietro Zinni consiste, inoltre, nel riunire una volta ancora la banda di ricercatori più brillanti dell’Università, sempre disoccupati e detenuti.

