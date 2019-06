Smetto quando voglio – Masterclass/ Su Rai 3 il film con Edoardo Leo (7 giugno)

Il film Smetto quando voglio – Masterclass va in onda su Rai 3per la prima serata di questo venerdì 7 giugno 2019 a partire dalle ore 21,15. Si tratta di una pellicola italiana del 2017 prodotta dalla casa cinematografica della Fandango in collaborazione con la Groenlandia e Rai Cinema mentre la distribuzione è stata gestita dalla 01 Distribution con la regia di Sydney Sibilia il quale ha collaborato anche per la stesura del soggetto e della sceneggiatura con Francesca Manieri e Luigi Di Capua. Il montaggio è stato realizzato da Gianni Vezzosi, i costumi sono stati ideati da Patrizia Mazzon, la fotografia è stata affidata a Vladan Radovic mentre nel cast sono presenti Edoardo Leo, Valerio Aprea, Stefano Fresi, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti e Marco Bonini.

Smetto quando voglio – Masterclass, la trama del film

L’attività criminale della banda dei ricercatori sembra essere finita, anche perché Pietro Zinni si ritrova in carcere. In realtà le vicende della banda saranno presto riprese in quanto l’ispettrice Paola Coletti va a far visita a Pietro per proporgli un accordo. La polizia ha bisogno delle competenze della banda per contrastare l’immissione sul mercato delle Smart drugs. In cambio di questo aiuto Pietro e gli altri componenti della banda dei ricercatori potranno vedere ripulita la loro fedina e così ritornare alla vita di tutti i giorni. Pietro sarà quindi costretto a rimettere in piedi la vecchia banda dei ricercatori in maniera tale da dare tutto il supporto di cui necessitano alle forze dell’ordine per scovare e soprattutto contrastare il traffico delle Smart drugs. I componenti della banda saranno quindi chiamati ad operare sotto traccia e soprattutto senza che le forze di ordine e sicurezza possano contrastarle. Naturalmente non mancheranno gli episodi divertenti per un finale assolutamente sorprendente e per certi versi insospettabile.

