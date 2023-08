Smog, stop diesel Euro 5 a Torino: ecco quando/ Nuove limitazioni anche in buona parte dei comuni

Stop diesel Euro 5 a Torino, una provvedimento che arriva con due anni di anticipo rispetto al 2025

Dal prossimo 15 settembre 2023 sarà vietata la circolazione dei diesel Euro 5 a Torino. Un provvedimento che arriva in largo anticipo rispetto a quanto preventivato, ovvero il 2025, e che coinvolge anche buona parte dei comuni del territorio provinciale. Le limitazioni perdureranno fino al prossimo 15 aprile e bloccano i mezzi Euro 5 a prescindere dal colore del semaforo antismog, tutti i giorni della settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 19.

Presa a sassate in un parco da un clochard finisce in coma/ Pomeriggio di follia a Genova

Le limitazioni menzionate riguardano anche i mezzi per il trasporto merci. Non sarà consentita la circolazione per tutta la settimana, invece, ai diesel e benzina fino a Euro 2 incluso e i Gpl e metano fino a Euro 1 incluso. I veicoli Euro 5 coinvolti dal blocco dovrebbero essere 140.000, mentre gli Euro 4 coinvolti sono 138.000.

Ermal Meta chiede condanne esemplari per lo stupro di Palermo/ "A voi cani auguro di finire sotto 100 lupi"

Torino, stop diesel Euro 5: le limitazioni agitano il mondo della politica

“È trascorso oltre un mese e mezzo da quando il Presidente Cirio annunciava urbi et orbi il nuovo ‘Bonus’ per sostenere l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale”, ha dichiarato in queste ore Daniele Valle del Partito Democratico, nonché aspirante candidato alla poltrona di governatore piemontese. “Da allora del Bonus non si è avuta notizia alcuna. Così come non si è avuta notizia alcuna dei fondi destinati a incentivare la rottamazione e sostituzione dei veicoli più vecchi”, le sue parole riportate dal sito Today.

Million Day, numeri vincenti/ Ecco l'estrazione di oggi lunedì 21 agosto 2023: le cinquine

“In compenso è arrivata la notizia del blocco dal 15 settembre anche per gli euro 5 diesel. Una misura annunciata e spiegata dall’assessore Matteo Marnati. Evidentemente Cirio preferisce rimanere silenzioso quando si tratta di dare ‘buone notizie’ come quelle relative al divieto di circolazione”, l’affondo di Daniele Valle.











© RIPRODUZIONE RISERVATA