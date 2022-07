SMS conto Bancoposta bloccato/ La truffa per rubare i dati: come comportarsi

Ultimamente molti utenti stanno ricevendo un SMS che li avvisa che il conto Bancoposta è bloccato. I noti “black hacker”, ovvero coloro che sfruttano le loro competenze informatiche per fare scam e rubare dati, stanno approfittando del nome “Poste Italiane“ per trarre in inganno i meno esperti del web.

Con un solo messaggio e una azione sbagliata da parte dell’utente (potenziale vittima), il rischio che il proprio Bancoposta venga rubato (con accesso ad esso), è elevatissimo. Ecco cosa bisogna sapere per evitare che un pirata informatico possa violare l’account.

SMS conto bancoposta bloccato: cosa bisogna sapere

Un SMS che fa capire che il nostro conto bancoposta è stato bloccato et voilà, la truffa è fatta. Ecco cosa stanno reclamando ultimamente molti utenti:

“PosteInfo

Gentile Cliente, risulta un anomalia sul suo conto la invitiamo di verificare al seguente link:

xxxx

Poste Italiane S.P.A”

Un esperto che naviga nel web da un po’, riconoscerebbe lontano un miglio che si tratta di una truffa. Innanzitutto, Poste Italiane così come nessun altro ente di credito invia un messaggio ai propri clienti sostenendo che qualcuno possa aver tentato l’accesso o che una anomalia abbia apportato la chiusura del conto.

Un addetto di Poste Italiane chiamerebbe immediatamente il cliente, assicurandosi che le operazioni sospette rilevate nel suo account, non siano state opera di nessun altro al di fuori del titolare.

Il secondo aspetto è la grammatica italiana. Possibilmente uno scammer straniero o poco acculturato, non conoscendo l’italiano scrive un messaggio senza rispettare sintassi e le regole base della lingua italiana.

E poi il link, nonostante noi lo abbiamo oscurato, l’SMS si presenta con l’accorciamento dell’URL con “bit.ly”, azione che un ente autorevole come Poste Italiane non farebbe mai. Ma sintassi e accorciamento a parte, nessuna banca ti inviterebbe a cliccare su un collegamento ipertestuale tramite un messaggio.

Dunque se è stato ricevuto questo SMS che fa capire che il conto Bancoposta è bloccato, va assolutamente ignorato e soprattutto, non cliccato per nessun motivo.











