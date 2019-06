SMS – Sotto mentite spoglie/ Su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme (1 giugno)

SMS – Sotto mentite spoglie sarà trasmesso in prima serata oggi, sabato 1° giugno, su Rete 4. Si tratta del titolo italiano realizzato nel 2007. Il montaggio è stato curato da Claudio Di Mauro, con la fotografia di Maurizio Calvesi e le musiche della colonna sonora composte dal compianto Lucio Dalla. Distribuito da Medusa, il film è tratto da un soggetto di Vincenzo Salemme, che si è occupato anche della sceneggiatura (insieme ad Ugo Chiti) e della regia ed è stato l’attore protagonista. Il personaggio cinematografico napoletano è famoso per le sue numerose rappresentazioni teatrali e ha diretto in prima persona, tra gli altri, anche i titoli L’amico del cuore, Volesse il cielo!, Cose da pazzi e Una festa esagerata. Al tempo stesso, si è fatto apprezzare anche in televisione, essendo stato uno dei tre giurati dell’edizione 2018 di Tale e Quale Show. Nel cast è presente anche l’attore comico fiorentino Giorgio Panariello, famoso per diversi personaggi dissacranti presentati in TV e per i film Al momento giusto, Notte prima degli esami – Oggi, Notte prima degli esami – Oggi e Uno per tutti. È presente anche la napoletana Luisa Ranieri, diventata famosa grazie a Il principe e il pirata, Gli amici del bar Margherita, Immaturi, Colpo di fulmine e le serie televisive Maria Goretti, Callas e Onassis, Boris e Luisa Spagnoli. Il parterre è completato da Enrico Brignano, Lucrezia Lante Della Rovere, Raffaele Pisu, Gabriella Belisario e Pia Velsi.

SMS – Sotto mentite spoglie, la trama del film

SMS – Sotto mentite spoglie è incentrato soprattutto sulle vicende del protagonista Tommaso Lampedusa. Quest’ultimo è un avvocato di successo, capace di ottenere grandi soddisfazioni sia sotto l’aspetto affettivo sia dal punto di vista professionale. È felicemente sposato da ben 18 anni con la bella Chicca. Tra i due l’affinità sessuale continua ad esserci senza alcuna difficoltà. I loro due figli sono diventati indipendenti e consentono ai genitori di restare soli la sera, con la possibilità di vivere la loro passione senza freni. Tommaso decide di inviare un SMS alla moglie per continuare nel gioco, ma sbaglia la persona alla quale inviare il messaggio. Il destinatario involontario è infatti Chiara, la moglie del suo miglior amico Gino. Ed è proprio qui che la situazione inizia ad ingarbugliarsi. Chiara non si sente offesa dal messaggio ricevuto, anzi. È convinta che Tommaso voglia intraprendere una relazione clandestina con lei e inizia a provocarlo. Le complicazioni aumentano quando l’avvocato viene a scoprire che anche Chicca, in realtà, ha intrecciato un rapporto segreto con Gino. Gli equivoci non mancheranno.

