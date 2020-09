Sms Sotto Mentite Spoglie/ Su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme

Sms Sotto Mentite Spoglie va in onda su Rete 4 oggi, 1 settembre 2020, con inizio alle 21.25. Il film è diretto e interpretato da Vincenzo Salemme. Nel 2007 lo stesso Salemme veniva dal successo di ‘Baciami piccina’, un attore che esordì voluto e portato in grande considerazione da Nanni Moretti che lo volle in ben tre film: ‘Bianca’, ‘Sogni d’oro’ e ‘La messa è finita’. Accanto a Salemme, tanto per puntare sulla ricetta tradizionale del successo comico, una spalla d’eccezione, Giorgio Panariello, in quegli anni quasi in declino per grandi problemi personali, eppure pronto a fare la sua parte e impreziosire la commedia di Salemme.

Protagonista femminile Luisa Ranieri, moglie dell’attore Luca Zingaretti, attrice di grande talento anche se la vita famigliare, e ben due figlie avute con il ‘commissario Montalbano’, l’hanno tenuta a volte distante dalle cineprese. In ogni caso il suo cammeo è importante come quello della bella ed affermata Lucrezia Lante della Rovere, quello di Enrico Brignano e, da applaudire con rispetto per la lunga carriera, quello di Raffaele Pisu: ricordate Provolino, pupazzo della Tv in bianco e nero? Lui!

Sms Sotto Mentite Spoglie, la trama del film

Ecco la trama di Sms Sotto Mentite Spoglie. Tommaso Lampedusa è una avvocato affermato e di successo. La sua carriera non è in discussione, come la sua vita privata, la sua famiglia, composta da una moglie, due figli, un domestico un po’ irriverente ma assolutamente efficace, Ronnie, il quale non è ben chiaro se appositamente, o perché un po’ tonto, esegue gli ordini famigliari sempre a modo suo. Ma la famiglia Lampedusa a lui è affezionata e nessuno lo mette in discussione nel suo ruolo di ‘maggiordomo’ domestico. Tommaso Lampedusa è un uomo tutto d’un pezzo eppure un giorno commette un errore, non voluto, ma che rimane ben scritto.

L’avvocato manda per sbaglio un SMS alla moglie del migliore amico, SMS destinato in realtà alla moglie, ma dal contenuto piccante, motivo per il quale, Chiara, la moglie dell’amico, crede e si illude che Tommaso voglia avere una relazione con lei. Inizia così una storia torbida e ricca di fraintesi, di sotterfugi, di fughe nascoste, sino a quando Lampedusa scopre che la moglie, la sua adorata moglie, da anni, non da pochi giorni come lui e Chiara, da anni ha una tresca proprio con il marito di Chiara, l’amico Gino. E vatti a fidare degli amici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA