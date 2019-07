SMS- Sotto Mentite Spoglie/ Su Rete 4 il film di e con Vincenzo Salemme

SMS – Sotto Mentite Spoglie è un film di produzione e regia italiane del 2007 che sarà trasmesso su Rete 4 il giorno 31 luglio in prima serata, precisamente alle ore 21.25. La commedia vanta le musiche del maestro Lucio Dalla e la produzione dell’attore comico Vincenzo Salemme (che recita nello stesso film), oltre che la partecipazione di attori di fama nazionale e internazionale come Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lante della Rovere, Enrico Brignano e altre partecipazioni importanti quali quelle di Gabriela Belisario, Teodoro Giambanco e Damiano Troiani. Tutti nomi sicuramente già sentiti nel cinema italiano e non solo, soprattutto per quanto riguarda i film all’insegna delle grosse e grasse risate: ricordiamo infatti il fiorentino Panariello per le sue partecipazioni nelle commedie del grande Pieraccioni o nei cinepanettoni con Christian De Sica, il collega e amico Brignano per le sue doti da showman e le collaborazioni con Carlo Vanzina e Fausto Brizzi, ancora Luisa Ranieri il grande amore di Luca Zingaretti e la grande musa di Michelangelo Antonioni per il suo Il filo pericoloso delle cose, o l’altra grande donna Lucrezia Lante della Rovere ricordata soprattutto per il suo ruolo nel 2000 ne La Carbonara di Luigi Magni accanto a nomi come Pierfrancesco Favino, Claudio Amendola, Valerio Mastandrea, ecc… Insomma un cast che è un tutto dire per un film che ha sicuramente avuto il successo che si meritava e che finalmente è pronto per arrivare sugli schermi di tutti gli italiani grazie a Rete 4 e alla sua messa in onda.

SMS – Sotto Mentite Spoglie, la trama del film

Uscito al cinema il 12 ottobre 2007 distribuito da Medusa Film, SMS – Sotto Mentite Spoglie racconta di tutte le vicissitudini conseguenti ad un fatidico errore del protagonista nell’inviare un messaggio e che sfociano in un simpatico (non tanto per i personaggi) intreccio amoroso tutto da vedere. In particolare, l’avvocato Tommaso Lampedusa (interpretato da Vincenzo Salemme) sbaglia destinatario di un messaggio indirizzato alla moglie Chicca (Lucrezia Lante della Rovere) e lo invia erroneamente alla moglie del migliore amico e collega Gino Chiti (Giorgio Panariello), tale Chiara (Luisa Ranieri). Quest’ultima, dunque, fraintenderà le intenzioni dell’avvocato e padre di famiglia Tommaso e interpreterà l’SMS come una richiesta di relazione segreta da parte dell’amico del marito; è a questo punto che si sviluppano tutte le comiche scene del film e i sotterfugi degli ormai amanti per non farsi scoprire dai corrispondenti coniugi e dalle due famiglie. Quello che non si aspettano per niente Tommaso e Chiara, però, è che il loro gioco non è altro che una risposta ad una vera e propria relazione extra-coniugale che i rispettivi loro due compagni Chicca e Gino portano avanti da molti anni.

