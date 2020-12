Snai Down/ Il sito non funziona e l’app va ko: migliaia di segnalazioni

La giornata di oggi, 27 dicembre, è stata caratterizzata da uno “Snai down” che ha portato a migliaia di segnalazioni. I primi problemi si sono verificati molto presto, attorno alle ore 7.00, con disagi tecnici che si sono mossi dai siti web all’applicazione gestita da Snaitech Spa. Sul portale di scommesse legali è comparso un semplice messaggio che ha spiegato davvero poco: “Manutenzione straordinaria. La manutenzione riguarda tutti i prodotti snai.it e app, contiamo di tornare operativi nel più breve tempo possibile. Il team di Snai“. A questa spiegazione non hanno fatto seguito ulteriori informazioni con i consumatori che sono rimasti piuttosto attoniti, scatenando un vero e proprio giro di segnalazioni sui social network per provare a trovare la strada verso una soluzione.

Snai Down, quando tornerà in piedi?

Quando tornerà in piedi tutto dopo lo Snai Down? Le segnalazioni sono arrivate da tutta Italia con l’azienda che gestisce le scommesse legali che non ha fatto trasparire molte informazioni. I disservizi sono andati avanti tutto il giorno, generando panico tra gli scommettitori. Anche nel weekend subito dopo il Natale infatti c’erano degli eventi su cui puntare. In campo è scesa la Premier League in Inghilterra, mentre in Olanda si è giocato Utrecht Alkmaar per l’Eredivise. In Italia il campionato di Serie A ha vissuto un turno di sosta, ma la cadetteria è tornata in scena con ben nove gare disputate tra le 12.30 e le 21.00.



© RIPRODUZIONE RISERVATA