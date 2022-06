Snakes on a plane/ Su Italia 1 il film con Samuel L.Jackson

Snakes on a plane, film di Italia 1 realizzato negli Stati Uniti

Snakes on a plane va in onda su Italia 1 per la seconda serata di oggi, giovedì 9 giugno, a partire dalle ore 23:20. È una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2006 diverse case cinematografiche la cui distribuzione in Italia è stata curata dalla New Line Cinema.

Le musiche della colonna sonora sono state composte da Trevor Rabin, i costumi di scena sono stati realizzati da Karen L. Matthews e nel cast sono presenti tra gli altri Samuel L. Jackson, Nathan Phillips, Julianna Margulies, Rachel Blanchard, Kenan Thompson ed Elsa Pataky.

Snakes on a plane, la trama del film: testimone di un assassinio

Leggiamo la trama di Snakes on a plane. Un uomo di nome Sean suo malgrado è stato testimone di un assassinio commesso da uno spietato gangster di nome Eddy. Questo fatto cambia per sempre la sua vita tant’è che viene costantemente sorvegliato da agenti dell’ FBI per permettergli di testimoniare ad un importante processo che si terrà a Los Angeles che potrebbe far cadere tante teste dell’organizzazione malavitosa. Naturalmente il gangster cercherà in ogni modo di uccidere quello scomodo testimone arrivando ad introdurre nella aereo che dovrebbe farlo arrivare Los Angeles una serie di serpenti velenosi che verranno ulteriormente aizzati grazie a dei feromoni che sono stati spruzzati sulle classiche ghirlande date dai membri dell’equipaggio dell’aereo ai vari passeggeri.

Quei fermoni fanno diventare i serpenti sempre più aggressivi e pericolosi con l’obiettivo finale di far precipitare l’aereo e quindi far pensare ad un possibile incidente. Il testimone si trova a viaggiare da solo insieme alla sua scorta nella zona nella prima classe mentre tra gli altri passeggeri che non possono per motivi di sicurezza avvicinarsi a lui, sono un famoso rapper ma anche un regista che peraltro è maniaco dell’igiene e con sé ha due guardie del corpo. Verso a metà del tragitto le gabbie dei serpenti si aprono grazie ad un meccanismo automatizzato e gli animali iniziano a strisciare dalla zona dei bagagli fino ad arrivare alla cabina di pilotaggio. Durante questo tragitto i serpenti iniziano ad uccidere le persone e in particolare prima alcune passeggeri che si trovavano nel bagno e successivamente il pilota.

Quando i serpenti scivolano all’interno dell’aereo nella zona dove ci sono i vari passeggeri ecco che inizia il caos. I passeggeri cercano di ammassarsi nella parte di dietro dell’aereo con l’obiettivo di creare una sorta di barriera di protezione per evitare che i serpenti possono mordere. Sarà una vera e propria battaglia per la sopravvivenza sperando di poter atterrare quanto prima all’aeroporto di Los Angeles.

