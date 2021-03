SNAM/ Al via l’Inclusion Week perché la diversità è un valore

Snam dedica tutta la prossima settimana ai temi della diversità e dell’inclusione. Da lunedì 15 marzo a venerdì 19 marzo la società ha organizzato in modalità virtuale la sua prima “Inclusion Week”: una rassegna di cinque eventi per la popolazione aziendale per rendere l’inclusione una scelta etica, strategica e consapevole, con la presenza di diversi ospiti (interni, a partire dall’amministratore delegato Marco Alverà e dal top management, ed esterni) che porteranno le loro testimonianze sui temi della leadership inclusiva, della cultura del rispetto, delle diversità culturali e sessuali e della disabilità.

Con questa iniziativa prosegue il percorso di valorizzazione di tutte le diversità da tempo intrapreso da Snam nell’ambito delle strategie ESG con l’obiettivo di creare un ambiente di lavoro aperto e stimolante, garantendo rispetto e punti di vista che favoriscono una comunicazione efficace e comportamenti virtuosi.



