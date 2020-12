SNAM/ Conclusa positivamente offerta di riacquisto obbligazioni

Snam (rating Baa2 per Moody’s, BBB+ per S&P e BBB+ per Fitch) ha concluso positivamente l’offerta di riacquisto (Tender Offer) su obbligazioni della società, avviata lo scorso 30 novembre, con il riacquisto di titoli per complessivi € 629.364.000,00 in valore nominale. L’offerta, terminata lo scorso 4 dicembre, era rivolta ai portatori di alcuni titoli obbligazionari già emessi dalla società a valere sul programma Euro Medium Term Note.

Snam, attraverso questa operazione, si propone di proseguire il percorso di ottimizzazione della struttura del debito e di continuo miglioramento del costo del capitale, in linea con i propri obiettivi.

Quello appena concluso rappresenta l’ultimo di sei esercizi di liability management che, dal 2015 a oggi, hanno contribuito a ridurre il costo del debito di Snam dal 2,4% del 2016 allo 0,9% nei primi nove mesi del 2020.

Di seguito, in dettaglio, i risultati della Tender Offer sulla base dei termini e delle condizioni della stessa:

€300.000.000 Floating rate, in scadenza a febbraio 2022, di cui in circolazione €300.000.000 (XS1568906421) per un importo nominale complessivo di €149.466.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €150.534.000;

€1.000.000.000 5,250%, in scadenza il 19 settembre 2022, di cui €601.790.000 in circolazione (XS0829190585) per un importo nominale complessivo di €19.336.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €582.454.000;

€750.000.000 1,500%, in scadenza il 21 aprile 2023, di cui €246.284.000 in circolazione (XS1126183760) per un importo nominale complessivo di € 56.151.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €190.133.000;

€900.000.000 1,000%, in scadenza il 18 settembre 2023, di cui €595.582.000 in circolazione (XS1881004730) per un importo nominale complessivo di € 73.895.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €521.687.000;

€750.000.000 1,375% in scadenza il 19 novembre 2023, di cui €195.204.000 in circolazione (XS1318709497) per un importo nominale complessivo di € 27.808.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €167.396.000;

€600.000.000 3,250%, in scadenza il 22 gennaio 2024, di cui €389.854.000 in circolazione (XS1019326641) per un importo nominale complessivo di € 5.120.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €384.734.000;

€350.000.000 Floating rate, in scadenza il 2 agosto 2024, di cui €350.000.000 in circolazione (XS1657785538) per un importo nominale complessivo di € 243.789.000. All’esito dell’operazione, le obbligazioni ancora in circolazione saranno, in ammontare nominale, pari a €106.211.000;