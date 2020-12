SNAM/ Promossa da Cdp per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico

Snam si conferma tra le aziende riconosciute a livello internazionale da CDP (ex Carbon Disclosure Project) per l’impegno nella lotta al cambiamento climatico.

Nel 2020, la società ha migliorato il proprio punteggio nell’indice di sostenibilità, posizionandosi nella “Climate Change A List” che raggruppa le aziende con le migliori performance a livello globale, un passo avanti rispetto all’inserimento nella “A- List” ottenuto nel 2019. Oltre a Snam, fanno parte della “A List” altre sette realtà italiane.

Il risultato riconosce gli sforzi dell’azienda per ridurre le emissioni e gestire al meglio i rischi climatici. Nel nuovo piano strategico al 2024, Snam prevede di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040, tra le prime società del settore energetico.

L’aggiornamento delle graduatorie è stato comunicato oggi da CDP, una delle principali organizzazioni non profit per la valutazione della trasparenza nella diffusione di informazioni da parte delle aziende in tema climate change.



