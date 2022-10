Snap! con “Rhythm is a dancer”/ “La canzone? Non diventerà mai vecchia”

Snap! fanno ballare l’Arena di Verona con “Rhythm is a dancer”

Snap! con “Rhythm is a dancer” sono tra gli ospiti di Arena 60 70 80 90, il grande spettacolo in musica condotto da Amadeus su Rai1. Quattro decenni di musica nella festa in musica presentata da Amadeus dalla splendida cornice dell’Arena di Verona. Indiscussi protagonisti degli anni ’90 ci sono gli Snap!, gruppo musicale tedesco diventato famoso in tutto il mondo grazie al successo di “Rhythm Is a Dancer”, super hit pubblicata il 30 marzo del 1992 come secondo estratto dall’album “The Madman’s Return”. Il riff del brano, un vero e proprio tormentone, è tratto da Automan dei Newcleus del 1984.

La canzone è stata una delle più cantante, ballate ed ascoltate dell’estate 1992 conquistando le classifiche di vendita e diventando il singolo più venduto in Italia. Il successo del brano è stato tale da essere inserito anche nella compilation del Festivalbar 1992.

Rhythm Is a Dancer, il successo mondiale degli Snap!

Una melodia ipnotica quella di “Rhythm Is a Dancer” degli Snap! Un vero e proprio binomio perfetto tra musica e voce che ha reso il brano uno dei più amati e di maggior successo degli anni ’90. Il progetto Snap! nasce a Francoforte, nel 1989, dalla collaborazione tra due produttori tedeschi Luca Anzilotti e Michael Münzing (conosciuti, per questo progetto, con gli pseudonimi John Virgo Garrett III e Benito Benites, ndr) già noti alla scena musicale Europea per aver dato vita, qualche anno prima, al progetto OFF insieme a Sven Väth.

Proprio uno dei due parlando del successo mondiale di Rhythm Is A Dancer ha confessato: “la canzone? Non diventerà mai vecchia!” Che dire: hanno proprio ragione, visto che il brano a distanza di più 30 anni si fa ascoltare ancora con piacere e rappresenta, senza alcun dubbio, l’intero movimento Eurodance. Non solo “Rhythm Is a Dancer” nella carriera degli Snap! che possono contare su altri brani di successo come “The Power”, canzone del 1990 con cui scalano tutte le classifiche europee mixando alla grande Hip-Hop ed Eurodance.

