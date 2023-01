Snap, cos’è il linguaggio usato da Andrea Maestrelli e Tavassi al GF Vip/ Come funziona e cosa si sono detti

Snap, cos’è il linguaggio in codice usato da Andrea Maestrelli e Tavassi al Grande Fratello Vip

Gli appassionati del Grande Fratello Vip si sono accorti che dopo la diretta della scorsa settimana Andrea Maestrelli ha deciso di comunicare alcuni fatti molto personali e scomodi ad Edoardo Tavassi con un linguaggio in codice. Nel particolare Andrea ha voluto rivelare fatti che sono accaduti durante la sua relazione con Nicole Murgia e per farlo ha utilizzato un linguaggio che è molto in voga su TiTok e che prende il nome di ‘Snap’.

Ma cos’è Snap e come funziona? Come spiega Fanpage: “Per utilizzare il codice ‘Snap’ bastano alcune semplici sostituzioni. Per indicare una consonante basterà usare una frase che inizi con la stessa lettera che si vuole suggerire. Le vocali, invece, vengono sostituite da uno schiocco delle dita. Uno schiocco equivale alla lettera A, due schiocchi equivalgono alla E, tre alla I e così via.”

Andrea Maestrelli, cos’ha detto a Tavassi in codice

È utilizzando questo speciale linguaggio in codice che Andrea Maestrelli ha rivelato a Tavassi un delicato aspetto della sua relazione con Nicole Murgia: “Mi menava. Sono stato due volte all’ospedale” ha detto. Infine in una seconda frase ha detto: “Corna”, facendo dunque intendere di essere stato tradito da lei. L’argomento scottante potrebbe essere affrontato da Signorini nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip.

