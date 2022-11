Snapdragon 8 Gen 2 al debutto/ Da Oppo a Xiaomi: ecco quali smartphone lo monteranno

Qualcomm ha recentemente ufficializzato il nuovo super processore Snapdragon 8 Gen 2, e a breve lo stesso “mostro” verrà montato sugli smartphone in commercio fra la fine del 2022 e tutto il prossimo 2023. Ma quali sono i modelli che lo monteranno? Una domanda a cui ha cercato di dare una risposta i colleghi di Wired, che hanno appunto individuato quali saranno i device che monteranno il nuovissimo e “fiammante” Snapdragon 8 Gen 2: vediamoli insieme.

Fra i primi a fare il suo debutto con il nuovo chip, spicca senza dubbio il nuovo Find X a marchio OPPO, che tra l’altro ha emesso un comunicato in contemporanea proprio con il lancio del nuovo Snapdragon: dovrebbe vedersi nelle prime settimane del 2023. Da Oppo a OnePlus il passo e breve, visto che il modello numero 11 del noto marchio cinese di smartphone, monterà il chip di nuova generazione, così come fatto sapere via Weibo, noto social network della Cina.

SNAPDRAGON 8 GEN 2, DA XIAOMI A MOTOROLA, ECCO CHI L’HA GIÀ ANNUNCIATO

E sempre su Weibo è uscita allo scoperto un’altra multinazionale dell’elettronica come Xiaomi, che negli ultimi anni, come ricorda Wired, è stata la società che per prima ha montato i vari modelli di chip Snapdragon, e che debutterà a breve con l’attesa nuova linea di Xiaomi 13, montante appunto l’8 Gen 2.

Non solo Cina a braccetto del nuovo Snapdragon, visto che anche Motorola, nota azienda di elettronica con sede negli Stati Uniti, utilizzerà appunto lo Snapdragon 8 Gen 2, e lo farà precisamente sui suoi nuovo Moto X40, così come confermato attraverso un teaser in cui è stata mostrata la silhouette del nuovo telefono. Attenzione anche al nuovo gaming phone RedMagic 8, e all’Iqoo 11 di BBK Electronics, destinato però quest’ultimo solamente al mercato cinese. Per quanto riguarda infine altre aziende, non sono da escludere Honor, Nubia, Sharp, Sony, Zte e Vivo, che per ora non si sono comunque ancora esposte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA