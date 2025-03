Era da circa due anni che se ne parlava e, finalmente, il grande evento giunge in Italia ad Alberobello.

È stato un lavoro lungo, mille difficoltà per mettere a punto questo festival e portarlo fuori dagli stati Uniti. Grandi protagonisti di tutte e tre le serate saranno gli Snarky Puppy, alcuni degli artisti dell’etichetta GroundUp, oltre ad ospiti di gran livello sia italiani che internazionali.

Il festival si muove intorno al Main Stage che verrà collocato nella villa comunale di Alberobello e altri due palchi sempre collocati nel centro storico. Durante il giorno, numerosi eventi collaterali, incontri, seminari, masterclass e concerti che culmineranno con quello serale.

Una full immersion nel mondo della etichetta GroundUp Music, fondata nel 2012 da Michael League, leader e direttore musicale del prestigioso gruppo. Stufo delle modalità delle major, in occasione della pubblicazione dell’album “groudUp” degli Snarky decise di optare per una propria etichetta, con l’intento di promuovere la musica di qualità, una musica senza confini che spaziasse dal jazz, al rock, al blues, senza distinzione di generi.

A chi pensava fosse un visionario, League ha risposto con i cinque Grammy vinti dagli Snarky Puppy, alle vittorie nei referendum delle riviste di settore, alle innumerevoli nomination e riconoscimenti arrivati anche agli artisti da lui prodotti. Basti ricordare Bill Laurance, Becca Stevens, Banda Magda, il chitarrista jazz Charlie Hunter, il leggendario David Crosby, membro della Rock and Roll Hall of Fame, la cantautrice Lucy Woodward e, più di recente, Lee Pardini dei Dawes.

Tutti artisti che hanno collaborato fra di loro come avvenuto con la band dell’album “Lighthouse” di David Crosby, composta interamente da artisti dell’etichetta, tra cui League (che lo ha prodotto), Bill Laurance e Cory Henry, insieme alle cantanti Michelle Willis e Becca Stevens.

Nel 2017 arriva la nascita del Groundup Music Festival, fondato dal CEO Paul Lehr e da Michael League che ne diventerà il direttore artistico. Unico evento musicale della Florida nominato dal New York Times come uno dei “10 migliori momenti musicali definitivi del decennio”. Il GroundUP Music Festival è stato sempre focalizzato sugli artisti GroundUp che interagiscono con musicisti di differenti generi musicali; dalla prima edizione, si è sempre svolto a Miami in quella che, fino ad oggi, è stata la sede deputata, nell’iconico Miami Beach Bandshell, a pochi metri dal mare. Un festival che ha raccolto sempre più ospiti prestigiosi, da David Crosby a John Scofield, Antonio Sanchez, Jacob Collier,Lalah Hathaway, Roosevelt Collier ecc. con gli Snarky Puppy super attrazione del Festival.

Mentre la maggior parte dei festival musicali si concentrano prevalentemente su un singolo genere, GroundUP Music Festival cerca sempre percorsi originali che consentano agli artisti di emergere.

“Quello che abbiamo creato è un’esperienza insolita, infatti, a differenza del tipico festival in cui gli artisti arrivano, suonano il loro set, e se ne vanno… noi li coinvolgiamo per più giorni proprio per avere più interazioni personali. Ciò che vogliamo fare è promuovere quante più relazioni possibili tra artisti, fan e pubblico e speriamo che questo, a sua volta, produca molta musica fantastica” (Paul Lehr).

L’aspetto più importante, fortemente evidenziato da Michael League, nel suo modo di interpretare la musica anche come impegno sociale, si basa sul concetto di “diversità”. La GroundUP, come etichetta, sin dall’inizio, ha focalizzato la propria attività su questo aspetto etico ponendo al centro dei propri progetti la diversità in ogni sua sfaccettatura: diversità di genere, stile, cultura, razza, età, nonché una notevole diversità anche tra gli artisti partecipanti al festival. Il GroundUP Music Festival fino ad oggi ha richiamato appassionati di musica da ogni parte del mondo, coinvolgendo musicisti provenienti da oltre 55 Paesi.

““Il GroundUP Music Festival ha sempre avuto lo stesso spirito, ogni volta abbiamo cercato di mettere insieme un’ampia gamma di esperienze musicali che difficilmente potresti avere in un festival. Creiamo una tela bianca su cui questi artisti possono dipingere, tenendo sempre a mente l’ideologia dietro al festival. Ci teniamo si mantenga coerente con l’integrità dell’esperienza GroundUP che per noi, è molto importante” (Michael League).

Quella italiana è una esclusiva europea che ci auguriamo resti tale anche per gli anni a venire. Ovviamente le tre date di Alberobello sono le uniche degli Snarky Puppy in Italia per l’anno in corso.

La Puglia, sensibile ai grandi eventi, ospita in quel gioiello che è il borgo di Alberobello un evento che ci si augura, sia foriero di nuovi importanti traguardi come Capitale Italiana della Cultura per il 2027.

Oltre al Main Stage nella Villa Comunale Donnaloja, ci saranno altri due palchi allestiti in Aia Piccola e Trullo Sovrano, che ospiteranno artisti diversi, ogni giorno, con spettacoli esclusivi dedicati agli abbonati VIP.

Due tipologie di biglietto il VIP Pass 3 Day, consentirà di vivere un’esperienza immersiva fino a 13 ore al giorno, partecipando a chat esclusive, interviste, workshop e masterclass, elementi che hanno reso il GroundUP Music Festival vincente per la sua formula. La seconda opzione è il Main Stage Pass 3 Day, focalizzato sui concerti serali all’Arena.

Come non citare gli organizzatori: Bass Culture e TEMA (The European Music Agency diretta da Andrea Scaccia ed Enrico Iubatti), oltre ai lungimiranti amministratori locali. La direzione artistica del festival è ovviamente curata da Michael League.

Un’iniziativa che farà felici gli appassionati di musica di tutta Europa, gli Snarky Puppy, infatti, nell’ultimo decennio, hanno infiammato le platee di tutto il mondo, avvicinando molti giovani al jazz e alla musica trasversale della loro etichetta. Di fatto hanno raccolto il testimone delle grandi band del recente passato quali Miles Davis, Weather Report, Chick Corea, Pat Metheny Group.

L’occasione sarà ancora più speciale grazie alla magia di Alberobello e dei suoi trulli, patrimonio dell’Unesco; una gemma incastonata in una delle nostre regioni più belle. Potremo assaporare gusti, cibo, cultura della tradizione pugliese e, soprattutto, tantissima buona musica.

